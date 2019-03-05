Болгарский премьер назвал предателями противников «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что считает предателями тех, кто выступает против прокладки газопровода «Турецкий поток». По его словам, эти люди хотят закопать в деньги болгарские деньги

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Выступая перед журналистами после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, глава болгарского правительства Борисов заявил, что целью его страны является сохранение существующих сейчас поставок газа, сообщает издание Dnes. Он вспомнил о судьбе проекта «Южный поток», который был заблокирован по решению Еврокомиссии. По словам Борисова, люди, которые не хотят создания газотранспортного хаба на территории страны, являются по сути предателями. «Она хотят, чтобы наши инвестиции были закопаны в землю, а мы хотим создания максимально прозрачного хаба», - сказал болгарский премьер.

«Если в Турции газ закончится, то наши трубы окажутся пустыми. И что нам тогда делать?» - обратился Борисов к оппонентам проекта трубопровода.

Также Борисов коснулся вопроса нынешний отношений между Россией и Западом. По его словам, необходимо вернуться за стол переговоров, поскольку возможный военный конфликт «будет иметь пагубные последствия для всего мира».

«Есть те, кто используют приезд Медведева для того, чтобы задать вопрос о будущем Болгарии: Россия или НАТО. А я хочу, чтобы Черное море было зоной дружбы и туризма», - сказал Борисов.

Болгарский газопровод протяженностью 474 км должен стать продолжением «Турецкого потока». Его планируется запустить в конце 2019 года. Одна нитка обеспечит газом Турцию, а по второй топливо планируется поставлять в Европу (3,75 млрд куб. м до хаба в австрийском Баумгартене) через Болгарию (3,5 млрд куб. м будет оставаться в стране), Сербию (2,5 млрд куб. м) и Венгрию (6 млрд куб. м).​