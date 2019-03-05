Болгарский премьер назвал предателями противников «Турецкого потока»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,74 -0,20 EUR Бирж. 74,55 -0,33 Brent 66,09 0,96% USD Нал. 66,32 65,10 EUR Нал. 75,44 73,89 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1335 -0,0029 BTC/USD Бирж. 3 802,50 2,50 IMOEX 2 473,79 -0,17% RTSI 1 185,83 -0,13% DJIA 25 819,65 -0,79% Nasdaq 7 577,57 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 300 (+35,73%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,16%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Amazon $2 300 (+35,73%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,16%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 04 мар, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 04 мар, 12:22
В Сирии освободили из плена почти 200 боевиков «Исламского государства» Политика, 02:46 Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи Общество, 02:25 Росздравнадзор снял с российского рынка третий препарат с фенспиридом Общество, 02:17 В Каракасе полиция применила слезоточивый газ во время карнавала Политика, 01:53 «Интеко» признала задержку сдачи элитных апартаментов в центре Москвы Общество, 01:52 Болгарский премьер назвал предателями противников «Турецкого потока» Политика, 01:34 Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину Политика, 00:45 Медведев исключил угрозу для «огородов Люксембурга» от российских ракет Политика, 00:35 Макрон предложил создать агентство для защиты демократии от манипуляций Политика, 00:21 В Петербурге арестовали директора Дома офицеров Западного военного округа Общество, 00:12 Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах Экономика, 00:01 Эксперты нашли риски утечки данных у 79% сайтов Технологии и медиа, 00:01 Посол пообещал «жесткий» ответ на угрозы инвестициям России в Венесуэле Политика, 04 мар, 23:45 Три комитета Конгресса потребовали деталей встречи Трампа с Путиным Политика, 04 мар, 23:24
Политика ,  
0 
Болгарский премьер назвал предателями противников «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что считает предателями тех, кто выступает против прокладки газопровода «Турецкий поток». По его словам, эти люди хотят закопать в деньги болгарские деньги
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Выступая перед журналистами после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, глава болгарского правительства Борисов заявил, что целью его страны является сохранение существующих сейчас поставок газа, сообщает издание Dnes. Он вспомнил о судьбе проекта «Южный поток», который был заблокирован по решению Еврокомиссии. По словам Борисова, люди, которые не хотят создания газотранспортного хаба на территории страны, являются по сути предателями. «Она хотят, чтобы наши инвестиции были закопаны в землю, а мы хотим создания максимально прозрачного хаба», - сказал болгарский премьер.

«Если в Турции газ закончится, то наши трубы окажутся пустыми. И что нам тогда делать?» - обратился Борисов к оппонентам проекта трубопровода.

Также Борисов коснулся вопроса нынешний отношений между Россией и Западом. По его словам, необходимо вернуться за стол переговоров, поскольку возможный военный конфликт «будет иметь пагубные последствия для всего мира».

«Есть те, кто используют приезд Медведева для того, чтобы задать вопрос о будущем Болгарии: Россия или НАТО. А я хочу, чтобы Черное море было зоной дружбы и туризма», - сказал Борисов.

Болгарский газопровод протяженностью 474 км должен стать продолжением «Турецкого потока». Его планируется запустить в конце 2019 года. Одна нитка обеспечит газом Турцию, а по второй топливо планируется поставлять в Европу (3,75 млрд куб. м до хаба в австрийском Баумгартене) через Болгарию (3,5 млрд куб. м будет оставаться в стране), Сербию (2,5 млрд куб. м) и Венгрию (6 млрд куб. м).​
Автор: Артем Филипенок
Теги: Болгария, «Турецкий поток»
Материалы по теме
Болгария возобновила остановленный судом тендер по «Турецкому потоку»
Бизнес
В Болгарии раскрыли схему вывода денег из Венесуэлы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter