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Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Болгария возобновила остановленный судом тендер по «Турецкому потоку»
Болгарский оператор газотранспортной сети «Булгартрансгаз» объявил о возобновлении тендера на строительство участка «Турецкого потока». Процесс был приостановлен из-за иска компании «Атомэнергоремонт»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Болгарский оператор газотранспортной сети «Булгартрансгаз», выступающий заказчиком проекта расширения газопровода «Турецкий поток», возобновил приостановленный 14 февраля тендер на строительство трубопровода от турецкой до сербской границы. Оператор уведомил на сайте о продлении срока приема заявок на тендере до 6 марта (прежний срок — до 15 февраля).

Объявленный в декабре тендер «Булгартрансгаза» был приостановлен по иску болгарской компании «Атомэнергоремонт», которая хотела принять в нем участие. Но комиссия по защите конкуренции решила прекратить рассмотрение этого иска, сообщил в четверг оператор.

«Булгартрансгаз» уже провел аукцион на бронирование будущих мощностей, собрав заявки от поставщиков газа на его прокачку. Победителя болгарская компания не назвала, но, как писала газета «Коммерсантъ», бóльшую часть мощностей получил «Газпром» — около 15,8 млрд куб. м газа на входе (это мощность одной нитки «Турецкого потока» для Европы) и 4 млрд куб. м (с расширением до 11 млрд куб. м) на выходе на границе с Сербией. «Газпром» подтверждал, что участвовал в аукционе, не уточняя деталей. Срок бронирования — 20 лет, тариф — $2,21 за прокачку 1 тыс. куб. м.

Как писал РБК, несмотря на то что формально итоги тендера пока не подведены, работу над проектом расширения болгарской газотранспортной системы от Турции до Сербии стоимостью €1,4 млрд уже ведет Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского. «Проект нужно реализовать в ускоренном темпе, тем более что в Сербии работы (строительство газопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией. — РБК) уже в разгаре», — объясняли источники РБК. По их данным, ТМК обеспечит проект трубами и уже ведет переговоры о заключении контракта на строительные работы с австрийской Strabag. Но в Strabag переговоры касательно участия в «Турецком потоке» опровергли. ​Представитель ТМК сообщал РБК, что в настоящее время компания не участвует в проекте строительства болгарского участка «Турецкого потока», но рассматривает возможность участия в тендере «Булгартрансгаза».

Болгарский газопровод протяженностью 474 км — это продолжение «Турецкого потока» мощностью 31,5 млрд куб. м в год, который должен быть запущен в конце 2019 года и состоит из двух ниток. Одна обеспечит газом Турцию, а по второй топливо планируется поставлять в Европу (3,75 млрд куб. м до хаба в австрийском Баумгартене) через Болгарию (3,5 млрд куб. м будет оставаться в стране), Сербию (2,5 млрд куб. м) и Венгрию (6 млрд куб. м).​

«Газпром» в ноябре 2018 года закончил морскую часть «Турецкого потока» — церемония завершения строительства прошла при участии президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Для строительства газопровода по территории Сербии «Газпром» привлек собственного подрядчика — «Газстройпром», сообщал РБК. Контракт там пока также не заключен, но работы уже ведутся, поскольку необходимо закончить стройку к концу 2019 года. Заказчиком строительства выступает «Газтранс» — совместное предприятие «Газпрома» (51%) и «Сербиягаза» (49%).

В Болгарии, по словам источников РБК, «Газпром» привлек в качестве подрядчика не аффилированную с ним ТМК, чтобы снизить политические риски. В 2014 году именно в Болгарии другой проект «Газпрома» — «Южный поток» — столкнулся с проблемами, которые привели к его срыву: Европейская комиссия обвинила российскую компанию в нарушении правил Третьего энергопакета ЕС. Согласно этим правилам компания не может одновременно владеть газопроводом и качать по нему свой газ. В итоге России пришлось отказаться от проекта и понести €800 млн убытков.

«Газпром» и другие участники европейской нитки «Турецкого потока» дистанцируются от него из-за рисков политического давления со стороны США. Власти США неоднократно критиковали проект, который, по их мнению, «усугубит зависимость Европы от энергетических поставок из России».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Турецкий поток», Болгария
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