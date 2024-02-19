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Экономика ,  
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Всемирный банк рассказал о «потерянном десятилетии» Казахстана

Всемирный банк: в Казахстане — потерянное десятилетие из-за медленного роста
Рост общей факторной производительности в Казахстане в 2012–2022 годах существенно замедлился, до 0,9% в среднем за год, следует из доклада ВБ. Экономический рост в стране замедлится до 3,4% в в 2024 году
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Рост общей факторной производительности (TFR) в Казахстане в 2012–2022 годах существенно замедлился, до 0,9% в среднем за год по сравнению с 4,5% в 2000–2007 годах, согласно данным Всемирного банка, опубликованным 13 февраля в докладе «Об экономике Казахстана — зима 2023–2024».

«В то время как более медленный рост производительности стал глобальным явлением, его нехватка в Казахстане в течение десятилетия является серьезной проблемой. Это было действительно «потерянное десятилетие» Казахстана», полагают аналитики банка.

Совокупная факторная производительность (total factor productivity, TFP) — экономическое понятие, которое обозначает совокупность факторов, влияющих на выпуск продукции, за исключением затрат труда и капитала. TFR является показателем эффективности производства — измеряет, сколько продукции может быть произведено из определенного количества ресурсов.

ВБ ожидает, что после восстановления в 2023 году рост ВВП в реальном выражении замедлится до 3,4% в 2024 году по сравнению с 4,9% в 2023 году на фоне обвала роста казахстанского нефтяного сектора до 0,1% в 2024 году, прогнозируют в ВБ. В 2023 году он увеличился на 7,1%.

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Фото:VCG / Reuters

В 2018–2022 годах средний рост ВВП на душу населения в стране составил 1%, что значительно ниже среднего показателя в 3,3% для стран с доходом выше среднего. Обеспечение лучшего качества жизни и более высоких доходов граждан требует переосмысления приоритетов реформ в Казахстане, полагают в ВБ.

Перспективы роста экономики Казахстана сталкиваются с рядом негативных рисков, включая возникшую напряженность в Черном море, которая может привести к дальнейшему нарушению экспорта казахстанской нефти по Каспийскому трубопроводу, отмечают аналитики банка. Любое крупное внеплановое техническое обслуживание на нефтяных месторождениях, а также неожиданная задержка в разработке Тенгизского нефтяного месторождения могут привести к сокращению добычи и замедлению экономического роста, предупреждают в ВБ. Учитывая экономические связи Казахстана с Россией, аналитики пишут, что риск вторичных санкций может сдержать приток прямых иностранных инвестиций и подорвать экономический рост.

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Ранее, в августе, глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что на фоне аварии на электростанции МАЭК в Мангистауской области суточная добыча нефти в Казахстане сократилась из-за ограничения электроснабжения на 1,5–2 млн т. Заместитель генерального директора государственной компании «КазТрансОйл» Эрик Сагиев чуть позже отметил, что Казахстан может перенаправить экспорт нефти в балтийский порт Усть-Луга в Ленинградской области вместо Новороссийска, если ситуация в Черном море будет ухудшаться.

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