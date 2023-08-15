branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 14 авг, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 14 авг, 19:27
Расследование взрыва на АЗС в Махачкале передали в Москву Общество, 10:49
Число погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 33 Общество, 10:43
Путин поздравил Индию с Днем независимости Политика, 10:42
Добыча нефти в Казахстане упала почти на 10% из-за аварии Экономика, 10:41
Доллар потерял более 50 копеек после решения ЦБ повысить ставку до 12% Инвестиции, 10:40
Внеплановое решение ЦБ по ставке. Спецэфир телеканала РБК Финансы, 10:38
Мантуров назвал сроки начала производства на заводе Volkswagen и Mercedes Бизнес, 10:36
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Время перегретых зарплат проходит: что учесть при найме айтишников Pro, 10:33
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
ЦБ внепланово повысил ставку до 12% Финансы, 10:30
Бывший игрок НФЛ разбился на мотоцикле в возрасте 28 лет Спорт, 10:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:22
Украинские власти сообщили о последствиях ударов в Луцке и Днепре Политика, 10:16
В Приморье завели дело из-за нарушений при строительстве прорванной дамбы Общество, 10:16
Экономика ,  
0 

Добыча нефти в Казахстане упала почти на 10% из-за аварии

Объемы добычи нефти в Казахстане снизились на 10% из-за проблем с электричеством
Суточная добыча нефти в Казахстане снизилась на 1,5–2 млн т после аварии на ТЭС, из-за которой ввели ограничения на подачу электроэнергии. Глава Минэнерго заявил о возможном изменении прогноза объема добычи по итогам года
BRENT BRENT $86,26 -0,15%
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Добыча нефти в Казахстане сократилась из-за ограничения электроснабжения в связи с аварией на электростанции МАЭК в Мангистауской области на 1,5–2 млн т, заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.

«Возможно, мы до конца года будем снижать прогноз по объемам добычи нефти. Сейчас мы планируем, что прогноз по добыче по итогам года составит порядка 89,4 млн т нефти. Но посмотрим динамику, потому что ремонты продолжаются на месторождениях», — добавил он.

Министр напомнил, что ранее прогнозируемый объем добычи нефти по итогам года был на уровне 90,5 млн т. Саткалиев отметил, что авария на МАЭК — не единственный фактор, из-за которого объем добычи нефти снижается. «В целом там достаточно большой объем был и плановых, и внеплановых ремонтов на месторождениях, также были вопросы, связанные с дополнительными объемами ремонтов. В этой связи сейчас, из-за ограничений по электроэнергии, на 12 тыс. т в день мы от плана отклоняемся», — пояснил он.

По данным информационно-аналитического центра нефти и газа казахстанского Минэнерго, за четыре дня, прошедших после аварии на ТЭК, добыча нефти в Казахстане снизилась почти на 10%, передает «РИА Новости». 10 августа суточная добыча нефти и газового конденсата составила 232 тыс. т, а 14 августа было добыто 209,3 тыс. т.

11 августа на ТЭЦ-2 МАЭК произошло отключение двух турбоагрегатов, что привело к последующим отключениям потребителей в Атырауском энергоузле на 45 МВт, а в Мангистауском энергоузле — на 98 МВт. В ряде населенных пунктов частично ограничили подачу электроэнергии.

Развернутый в регионе оперштаб принял решение ввести временное ограничение на подачу электроэнергии веерным способом.

Читайте на РБК Pro
Эти фразы мешают разрешить конфликт. Что сказать вместо них
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Почему вы сильно рискуете, используя средства защиты от солнечных лучей
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков

Это не первая крупная авария на МАЭК за последнее время. 3 июля на МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле произошла вынужденная остановка энергоблока № 1. Это привело к сбою в энергоснабжении запада Казахстана, где сосредоточены основные нефтедобывающие месторождения республики. В результате были обесточены несколько крупных предприятий.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Казахстан добыча нефть
Материалы по теме
МЭА предупредило о рекордном спросе на нефть и росте цен
Экономика
Поставки российской нефти в Индию перешли от рекордного роста к снижению
Бизнес
Китай стал главным торговым партнером Казахстана, потеснив Россию
Экономика