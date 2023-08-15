Добыча нефти в Казахстане упала почти на 10% из-за аварии

Суточная добыча нефти в Казахстане снизилась на 1,5–2 млн т после аварии на ТЭС, из-за которой ввели ограничения на подачу электроэнергии. Глава Минэнерго заявил о возможном изменении прогноза объема добычи по итогам года

Фото: Олег Никишин / Getty Images

Добыча нефти в Казахстане сократилась из-за ограничения электроснабжения в связи с аварией на электростанции МАЭК в Мангистауской области на 1,5–2 млн т, заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.

«Возможно, мы до конца года будем снижать прогноз по объемам добычи нефти. Сейчас мы планируем, что прогноз по добыче по итогам года составит порядка 89,4 млн т нефти. Но посмотрим динамику, потому что ремонты продолжаются на месторождениях», — добавил он.

Министр напомнил, что ранее прогнозируемый объем добычи нефти по итогам года был на уровне 90,5 млн т. Саткалиев отметил, что авария на МАЭК — не единственный фактор, из-за которого объем добычи нефти снижается. «В целом там достаточно большой объем был и плановых, и внеплановых ремонтов на месторождениях, также были вопросы, связанные с дополнительными объемами ремонтов. В этой связи сейчас, из-за ограничений по электроэнергии, на 12 тыс. т в день мы от плана отклоняемся», — пояснил он.

По данным информационно-аналитического центра нефти и газа казахстанского Минэнерго, за четыре дня, прошедших после аварии на ТЭК, добыча нефти в Казахстане снизилась почти на 10%, передает «РИА Новости». 10 августа суточная добыча нефти и газового конденсата составила 232 тыс. т, а 14 августа было добыто 209,3 тыс. т.

11 августа на ТЭЦ-2 МАЭК произошло отключение двух турбоагрегатов, что привело к последующим отключениям потребителей в Атырауском энергоузле на 45 МВт, а в Мангистауском энергоузле — на 98 МВт. В ряде населенных пунктов частично ограничили подачу электроэнергии.

Развернутый в регионе оперштаб принял решение ввести временное ограничение на подачу электроэнергии веерным способом.

Это не первая крупная авария на МАЭК за последнее время. 3 июля на МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле произошла вынужденная остановка энергоблока № 1. Это привело к сбою в энергоснабжении запада Казахстана, где сосредоточены основные нефтедобывающие месторождения республики. В результате были обесточены несколько крупных предприятий.