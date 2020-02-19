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Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»

По словам главы Сбербанка, главной проблемой для компаний, давно работающих на рынке, становится уберизация экономики и неспособность подстроить свою бизнес-модель под изменения
Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 088,03 -0,04% Купить
Герман Греф (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф, пишет Forbes Russia. 

В качестве примера он привел свою беседу с главой автомобильного концерна Volkswagen Group Хербертом Диссом, который рассказал ему о своем «страхе» перед моделью ведения бизнеса такси-сервиса Uber. «Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги», — процитировал его Греф.

По мнению банкира, уберизация — «большой вызов для всех старых компаний». «Это то, что есть <…> неизведанное для предпринимателей, которые не спят ночами. Их зачастую не страшит то, с чем они сталкивались. <…> Но есть вызовы, к которым они не готовы», — отметил он. 

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Греф также указал на то, что Сбербанк сегодня является «самой крупной компанией в стране», которая тратит большое количество денег на науку и прикладные разработки. По его словам, годовой объем инвестиций кредитной организации в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — РБК) составляет примерно $2,5 млрд.  

Накануне стало известно, что дочерняя компания Сбербанка —«СберДевайсы» — представила свой первый гаджет, а именно ТВ-приставку Okko Smart Boy, разработанную специально для онлайн-кинотеатра Okko (с марта 2018 года принадлежит холдингу Rambler Group Александра Мамута). Устройство позволяет смотреть на телевизоре контент Okko, YouTube и 160 телеканалов с возможностью записи программ для отложенного просмотра. Приобрести приставку от Сбербанка пока можно только на маркетплейсе «Беру» за 1,5 тыс. руб. На сегодняшний день в экосистеме Сбербанка SberX зарегистрировано более 20 фирм. В августе 2019 года банк договорился о покупке 46,5% Rambler Group.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Герман Греф, Сбербанк, Uber
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