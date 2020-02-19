Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»

По словам главы Сбербанка, главной проблемой для компаний, давно работающих на рынке, становится уберизация экономики и неспособность подстроить свою бизнес-модель под изменения

Герман Греф (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф, пишет Forbes Russia.

В качестве примера он привел свою беседу с главой автомобильного концерна Volkswagen Group Хербертом Диссом, который рассказал ему о своем «страхе» перед моделью ведения бизнеса такси-сервиса Uber. «Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги», — процитировал его Греф.

По мнению банкира, уберизация — «большой вызов для всех старых компаний». «Это то, что есть <…> неизведанное для предпринимателей, которые не спят ночами. Их зачастую не страшит то, с чем они сталкивались. <…> Но есть вызовы, к которым они не готовы», — отметил он.

Греф также указал на то, что Сбербанк сегодня является «самой крупной компанией в стране», которая тратит большое количество денег на науку и прикладные разработки. По его словам, годовой объем инвестиций кредитной организации в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — РБК) составляет примерно $2,5 млрд.