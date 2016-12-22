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Греф предложил создать в России цифровое МЧС
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Греф предложил создать в России цифровое МЧС
Технологии и медиа, 13:18
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Греф предложил создать в России цифровое МЧС
Такое ведомство должно контролировать все чрезвычайные ситуации в digital-сфере, считает глава Сбербанка. Ранее кредитная организация оценила мировой ущерб от кибератак в 2018 году в $1 трлн
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Сбербанка предложил создать в России министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере. Эту идею Герман Греф высказал на Российской энергетической неделе, передает «Интерфакс».

«Нужно создать министерство, которое бы контролировало чрезвычайные ситуации в диджитальной сфере, которая коснется всей инфраструктуры без исключения», — заявил Греф, отметив, что это один из «вызовов будущего».

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Глава Сбербанка также подчеркнул значение киберугроз для современного мира. «Сегодня это становится топом в новостях, попытки создавать из этого политические новости: вмешательство в выборы, вмешательство в управление», — сказал Греф, добавив, что помимо этого также есть «банальные» хищения и кражи.

В феврале 2018 года Греф уже предлагал продумать создание в России министерства по искусственному интеллекту, объясняя его необходимость тем, что «в бизнесе буквально все сегодня начинают этим (искусственным интеллектом. — РБК) заниматься, и это касается государства» (цитата по «РИА Новости»). В качестве примера глава Сбербанка тогда привел первого в мире министра по искусственному интеллекту из ОАЭ.

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Общемировые потери от кибератак в 2018 году Сбербанк оценивал в $1 трлн, к 2022 году они, согласно прогнозу банка, вырастут в восемь раз — до $8 трлн.

С 1 июля по решению Центробанка российские кредитные организации и операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны сообщать о кибератаках и их технических параметрах. До этого предоставление такой информации было добровольным.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Герман Греф , кибератака
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