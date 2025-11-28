 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года

Сюжет
Новые законы в России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Бюджет рассчитан исходя из прогноза ВВП: 235,067 трлн руб. в 2026 году, 255,498 трлн руб. в 2027-м и 276,346 трлн руб. в 2028-м, при целевой инфляции не выше 4% ежегодно. Среди ключевых приоритетов правительства — выполнение соцобязательств, укрепление обороны и безопасности, а также достижение национальных целей развития.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что бюджет остается сбалансированным за счет мер по укреплению доходной базы и оптимизации расходов. Он подчеркивал, что «каждый рубль бюджетных расходов привязан к конкретному результату», что должно повысить эффективность использования средств и поддержать устойчивое развитие экономики.

Доходы федерального бюджета запланированы на уровне 40,283 трлн руб. в 2026 году, 42,91 трлн руб. в 2027-м и 45,869 трлн руб. в 2028-м. Расходы составят 44,069 трлн, 46,096 трлн и 49,383 трлн руб. соответственно. Бюджет на весь трехлетний цикл остается дефицитным: от 1,6% ВВП в 2026 году до 1,3% ВВП в 2028-м.

Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования. Внутренний госдолг на начало 2027 года установлен на уровне 37,44 трлн руб., на начало 2028-го — 42,18 трлн руб., на начало 2029-го — 47,41 трлн руб. Внешний долг планируется в диапазоне от 66,8 до 62,3 млрд $.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2026 года ожидается на уровне 13,66 трлн руб., затем вырастет до 14,317 трлн руб. к 2028 году. В 2026-м предусмотрено направление 38,5 млрд руб. из фонда на финансирование дефицита бюджета.

Бюджет 2026–2028: что будет с инфляцией, ключевой ставкой и бизнесом
Радио
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В сентябре заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев назвал федеральный бюджет на 2026 год военным. «Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — сказал он.

Государственная дума приняла проект госбюджета в третьем чтении на заседании 20 ноября. 26 ноября его одобрил Совет федерации.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин федеральный бюджет законы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
