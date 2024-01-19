Крупнейший мусорный оператор Подмосковья обсудит передачу активов властям

Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» обсуждает передачу своих активов властям региона за 1 рубль. В сделку входят 8 структур: компании с статусом регоператоров, перевозчики и управляющие комплексами по переработке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«РТ-Инвест» — крупнейший региональный оператор по обращению с отходами в Московской области — обсуждает передачу своих активов, связанных с реализацией функций регионального оператора, властям региона, сообщили РБК три источника, близких к компании.

Обсуждение сделки подтвердили в правительстве Подмосковья и в пресс-службе «РТ-Инвеста», где объяснили решение концентрацией на проекте строительства заводов по термической обработке мусора. Один из источников РБК рассказал, что обсуждается передача за «условную цену, например, рубль».

В управляющую компанию «Региональный оператор» — структуру «РТ-Инвеста» — входят Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский региональные операторы.

Согласно информации на сайте компании, в 2019 году, когда стартовала мусорная реформа, «РТ-Инвест» стал крупнейшим региональным оператором по обращению с отходами в Московской области. Он обслуживает три из семи кластеров, на которые поделен регион. Суммарный объем отходов в этих трех подмосковных кластерах превышает 2 млн тонн в год, или более 60% от общего объема отходов в регионе. Кроме того, «РТ-Инвесту» в Подмосковье принадлежат четыре комплекса по переработке отходов, на которых ежегодно сортируется 1,5 млн тонн ТКО.

В пресс-службе правительства Московской области РБК сообщили, что в периметр сделки входят 8 юридических лиц — это и компании, имеющие статус региональных операторов, и так называемые возчики, и юридические лица, управляющие комплексами по переработке отходов. «Цена сделки действительно 1 рубль. Относительно продолжения работы этих юридических лиц мы рассматриваем разные варианты. В любом случае, оказываемая услуга должна быть качественной, поэтому мы будем наращивать и количество техники, и кадровые ресурсы», — подчеркнули в пресс-службе назвав качество услуг «безусловным приоритетом».

Как создавался «РТ-Инвест» Учредителем «РТ-Инвеста» в 2012 году выступила компания «Царицын капитал», которую основал экс-директор по развитию Российской венчурной компании Андрей Шипелов. При создании 25,01% «РТ-Инвеста» получила госкорпорация «Ростех», а в 2017 году еще 39,99% выкупил бывший заместитель гендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов. У Шипелова, который занимает пост гендиректора «РТ-Инвест», — 35%.

В «РТ-Инвесте» говорят, что решили мобилизовать ресурсы и сконцентрироваться на завершении строительства и запуске в эксплуатацию четырех заводов по энергоутилизации отходов. «Передача активов компании, связанных с подмосковными региональными операторами и комплексами по переработке отходов, находится в стадии обсуждения с областными властями и представителями курирующих федеральных органов власти», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что «переходный период и смена собственников не повлияет на рабочий процесс предприятий по сортировке и обслуживание населения по вывозу отходов».

«РТ-Инвест» строит в Московской области четыре завода по сжиганию отходов общей мощностью 2,8 млн т в год (плюс еще один завод в республике Татарстан). Запустить их планируется в 2024 году.

«Компания сохраняет устойчивые позиции в сфере обращения с отходами, продолжает внедрять зеленые технологии, а также играет важную роль в поддержке отечественных производителей оборудования. Это дает возможность масштабировать реализованные проекты и развивать отрасль энергоутилизации отходов», — заявили РБК в «Ростехе».

РБК направил запрос в пресс-службу «Российского экологического оператора».

Как устроена система вывоза мусора в Подмосковье

В 2018 году в Московской области приняли территориальную схему обращения с отходами: в ней прописаны все этапы утилизации отходов в регионе. Область перешла на систему раздельного сбора мусора. Были выбраны операторы для семи территориальных кластеров. Размер платы за вывоз мусора зависит от конкретной территории: для каждого регионального оператора установлен предельный экономически обоснованный единый тариф за обращение с твердыми отходами.

Итоговая стоимость вывоза зависит от этого тарифа. Для подмосковных региональных операторов, входящих в «РТ-Инвест», тарифы в 2023 году составляли для населения от 1027 до 1118 руб. за куб. м (.pdf). Тарифы должны обеспечивать окупаемость расходов на вывоз отходов и транспортировку до сортировочных станций, полигонов, мусоросжигательных заводов. Прибыль АО «РТ-Инвест» после налогообложения за 2022 год составила 639 млн руб. (против 616 млн годом ранее), следует из ее отчетности (.pdf). Компания в 2022 году получила от своих дочерних организаций дивиденды на 750 млн руб. и выплатила акционерам дивиденды на 390,8 млн руб.

Мусор и снегопады

В конце декабря прошлого года подмосковные СМИ сообщали, что Рузский региональный оператор прекращает работу с 2024 года. Он обслуживает Одинцовский, Волоколамский, Лотошинский микрорайоны и городские округа: Наро-Фоминский, Рузский, Истра, Красногорск, Власиха, Восход, Звенигород, Краснознаменск, Молодежный, Можайск, Шаховская.

По информации одинцовского сайта «Оинфо», компания заранее начала сворачивать деятельность, а министерство ЖКХ Московской области 12 декабря утвердило порядок лишения юрлица статуса регионального оператора по обращению с ТКО.

В декабре на фоне сильных снегопадов в разных районах Москвы и Московской области жители сообщали о случаях несвоевременного вывоза мусора. В подмосковном министерстве ЖКХ тогда отмечали, что график вывоза отходов из-за тяжелых погодных условий изменился, поскольку мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам.

В «Российском экологическом операторе» связывали задержки с вывозом мусора в регионах России со снегопадами, морозами и увеличением количества мусора в преддверии новогодних праздников.

Особенность мусорного рынка Подмосковья в том, что в регион везут и отходы из Москвы, говорит координатор токсической программы проекта «Земля касается каждого» Алексей Киселев. Согласно прогнозу из территориальной схемы обращения с отходами, Москва в 2023 году должна была произвести 8,2 млн тонн бытового мусора.

Кроме того, для Московской области характерна плотная жилая застройка, отмечает эксперт. «Так как территориальные схемы отдельные у Москвы и области, это создает определенные проблемы во взаимодействии, хотя оба региона пытаются их увязать», — говорит Киселев.