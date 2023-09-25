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За мусорными полигонами в России будет следить нейросеть

Российский экооператор создаст нейросеть для контроля за мусорными полигонами
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Российский экологический оператор (РЭО) создаст нейросеть, которая будет следить за мусорными полигонами, на основе этих данных будут составлять прогнозы о работе объектов, сообщил гендиректор компании Денис Буцаев в интервью «РИА Новости».

«Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облетов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов», — уточнил Буцаев.

По его словам, нейросеть также сможет отслеживать тление и возгорание на полигоне, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждения, наличие птиц и другие нарушения.

Разработку нейросети планируется завершить к началу второго квартала 2024 года, добавил глава РЭО.

Этим летом РЭО предложил устанавливать устройства для раздельного сбора мусора — фандоматы — в школах. Письмо с такой инициативой Буцаев направил министру просвещения Сергею Кравцову. По идее РЭО, за сдачу тары ученики смогут получать денежное вознаграждение или баллы для оплаты проезда или обеда. Такой проект уже реализован в Подмосковье, Татарстане и Башкирии. С сентября 2021 года по март 2023-го в школах собрали 25 т вторичных отходов, сообщил в письме Буцаев.

Теги
Нейросеть мусор мусорный полигон мусорные полигоны Экология Российский экологический оператор
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