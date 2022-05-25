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Мусорные операторы попросили ₽50 млрд из бюджета из-за санкций

Мусорные операторы оценили потери из-за санкций в 50 млрд руб.
Подорожание запчастей для мусоровозов и рост неплатежей за вывоз мусора приведут к потерям региональных операторов на 50 млрд руб. Для того чтобы избежать сбоев в работе, они попросили у правительства субсидии и льготы
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Региональные операторы по вывозу отходов попросили у правительства 50 млрд руб. в виде субсидий и льготных кредитов на покрытие расходов из-за последствий введения санкций. Об этом говорится в письме руководителя ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, которое он отправил в среду, 25 мая, вице-премьеру Виктории Абрамченко (курирует экологию). Письмо подписали компании из 42 регионов с совокупной выручкой более 120 млрд руб. (около 50% рынка). У РБК естяь копия письма, его подлинность подтвердила пресс-служба «Чистой страны».

РБК направил запрос в пресс-службы Абрамченко и Минфина.

Почему выросли расходы компаний

После начала военной спецоперации России на Украине мусорные операторы столкнулись с ростом расходов на эксплуатацию автотранспорта, объясняется в письме: подорожали ремонт и запчасти, а также увеличилась стоимость замены машин. Ранее стало известно, что производители мусоровозов MAN, Scania и Volvo прекратили поставки и обслуживание своих автомобилей в России. Машины этих марок занимали 15% автопарка региональных операторов, уточняет представитель «Российского экологического оператора» (РЭО), куратора реформы отрасли обращения с отходами.

У компаний возникли сложности с доставкой запчастей для импортной техники, подтверждает Елена Вишнякова, заместитель гендиректора по коммуникациям ГК «Эколайн» (региональный оператор Москвы и Подмосковья). В итоге запчасти подорожали на 15–40%, утверждает она. О подорожании запчастей и комплектующих говорят представители и других компаний, вывозящих отходы: у МСК-НТ (работает в Москве, Нижегородской и Тульской областях) их цена выросла на 20%, у ГК «Ситиматик» (вывозит отходы в семи регионах России, включая Нижегородскую область и Чувашию) — на 20–50%.

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Фото:Autonews.ru

Из опрошенных РБК компаний самое сильное повышение цен на запчасти — до 80% — зафиксировали в ГК «Чистый город», которая работает в пяти регионах, включая Ростовскую и Астраханскую области, рассказывает ее руководитель Полина Вергун.

В письме ассоциации также говорится про рост стоимости заемных средств. Операторы ранее привлекали кредиты и займы для пополнения оборотных средств, уточняют в пресс-службе «Чистой страны». Но ставки по кредитам выросли с 10–11 до 22–24%, поясняют в РЭО. Такой резкий рост произошел из-за повышения ключевой ставки ЦБ с 9,5% до рекордных 20%. В апреле регулятор снизил ставку до 17%, но стоимость кредитов не вернулась к прежним уровням.

Как снижается собираемость платежей

Неплатежи потребителей за вывоз приведут к дефициту оборотных средств у мусорных компаний, предупреждает глава «Чистой страны» в письме к Абрамченко, но конкретных цифр не приводит.

В 2022 году снижение собираемости платежей может быть сильнее, чем в пандемийном 2020-м, считает Вергун. По данным РЭО, в 2020 году было оплачено 85% счетов (160 млрд из 186,5 млрд руб.), а в 2021-м — 90% (174,9 млрд руб.). Но в первые месяцы 2022 года неплатежи за вывоз мусора составили 20%, наибольшая часть из них (15%) приходится на юридические лица, сообщили РБК в пресс-службе «РТ-Инвест» (самый крупный региональный оператор Подмосковья, входит в корпорацию «Ростех»).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В первом квартале 2022 года собираемость платежей составила 83%, уточнил РБК глава РЭО Денис Буцаев. По его мнению, это связано с сезонными колебаниями — бюджетники оплатят счета позже. В первом квартале 2021 года аналогичный показатель был еще меньше — 80,9%, указывает он. Однако в апреле 2022 года этот показатель упал на 10% относительно апреля 2021-го, говорит Вергун и подтверждают в пресс-службе регионального оператора «Экотек», работающего на юге Кузбасса.

В 2022 году собираемость платежей ухудшится из-за моратория на банкротство бизнеса, который правительство ввело в конце марта, говорится в письме «Чистой страны». Этот мораторий усложнил работу региональных операторов по взысканию задолженности с юрлиц. «Из-за отсутствия разъяснений о механизме применения моратория фактически парализовано исполнительное производство в отношении должников — банки возвращают исполнительные листы, приказы, а судебные приставы приостанавливают исполнительные производства», — говорит представитель МСК-НТ Игорь Орлов. РБК направил запросы в Федеральную службу судебных приставов.

К концу года оплачивать счета будут только 50% пользователей, прогнозирует Вергун. Представитель РЭО такую оценку не комментирует.

Какую поддержку просят компании

В письме региональных операторов по вывозу отходов называются несколько необходимых мер поддержки.

  • Субсидии из бюджета на обеспечение операционной деятельности (на компенсацию расходов, связанных с увеличением стоимости текущего и капитального ремонта основных средств и неплатежами потребителей, а также с приобретением новой техники) по аналогии с мерами поддержки в пандемию коронавируса в 2020 году. Тогда компании получили 8,97 млрд руб. субсидий.
  • Предоставление региональным операторам кредитов по льготной процентной ставке: компенсация кредитным организациям расходов, связанных с предоставлением заемных средств по учтенной при установлении тарифов на 2022 год ставке (11%).
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    Фото:Максим Блинов / РИА Новости
  • Компенсация операторам процентов по договорам займа и факторинга, если соответствующие ставки будут пересмотрены.

Предлагаемые меры поддержки потребуют выделения из бюджета около 20% от совокупной валовой выручки компаний, заложенной в их бюджеты, или 50 млрд руб., пишет Губайдуллин.

Сейчас правительство обсуждает включение региональных операторов по вывозу отходов в перечень системообразующих организаций, предоставление им договоров банковского сопровождения вместо банковских гарантий, говорит Буцаев. Но субсидий в списке мер поддержки, которые предложил РЭО, нет.

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Наталья Парамонова
мусор отходы убытки
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