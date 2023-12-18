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Шохин заявил об остановке мегапроектов из-за экспортных пошлин

Глава РСПП Шохин заявил об остановке мегапроектов из-за экспортных пошлин
Многие компании, заключившие с государством соглашения о защите и поощрении капиталовложений, после введения пошлин приостановили свои проекты, так как «очень существенно поменялась фискальная нагрузка», пояснил глава РСПП
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После введения экспортных пошлин многие компании приостановили свои проекты, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме РБК «Новая экономика».

«После октябрьского повышения экспортных пошлин многие компании на холд поставили свои проекты, которые входят в СЗПК (Соглашение о защите и поощрении капиталовложений. — РБК), потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка», — сказал Шохин.

Что такое СЗПК

Режим СЗПК был пилотно запущен в 2020 году и скорректирован в 2021 году. Весной 2022 года заключение соглашений временно не велось из-за перезапуска механизма. В частности, обновленная нормативная база СЗПК подразумевает возможность поставить на паузу выполнение обязательств инвестора и государства в условиях форс-мажора и существенных изменений обстоятельств. В таком случае стороны освобождаются от обязанности по возмещению ущерба.

Главная идея СЗПК — так называемая стабилизационная оговорка, то есть сохранение для инвестора, заключившего соглашение, неизменности регуляторных условий, в том числе налогового законодательства. Также предусмотрен механизм компенсации затрат на создаваемую в рамках инвестпроектов инфраструктуру как за счет государственных субсидий, так и за счет налогового вычета.

Общий порог для предоставления стабилизационной оговорки — 10 млрд руб., однако для проектов из некоторых сфер сделаны исключения. Возможно и заключение СЗПК на региональном уровне, в этом случае входной порог составляет 200 млн руб.

Соглашения не могут заключаться по проектам, связанным с игорным бизнесом, производством алкогольной и табачной продукции, жидкого топлива (с отдельными исключениями), добычей сырой нефти и природного газа, оптовой торговлей, деятельностью финансовых организаций, строительством и модернизацией деловых и торговых центров, жилых домов.

Глава РСПП отметил, что в СЗПК нет стабилизационной оговорки об экспортных пошлинах. «Сейчас пытаемся убедить правительство в поправках в законодательство о СЗПК стабилизационную оговорку распространить на всю фискальную нагрузку», — рассказал он. Однако Минфин, по его словам, «сопротивляется», заявляя: «Не для того мы не включили когда-то это, чтобы сейчас идти навстречу».

Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца
Бизнес
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

С 1 октября правительство ввело экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, они будут действовать до конца 2024 года. «Курсовая рента» составляет от 4 до 7% от таможенной стоимости товара.

Сбор составляет 4% от таможенной стоимости при среднем значении курса от 80 до 85 руб. за доллар, 4,5% — при курсе 85–90 руб., 5,5% — при курсе 90–95 руб. 7% будет взиматься с экспортеров при курсе более 95 руб. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

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Под сбор попали рыба и моллюски, яйца, овощи и фрукты, алкоголь, бетон, антифризы, резина, мех, бумага и картон, шерсть, хлопок, драгоценные металлы и ювелирные изделия, чугун, никель и т.д. Исключение сделано для нефти и нефтепродуктов, газа и СПГ, зерновых культур, подсолнечного масла и др.

Власти объясняли, что пошлины установлены для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Елена Чернышова
Александр Шохин РСПП экспортные пошлины
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