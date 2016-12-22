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Нефть Brent упала за день почти на 6%
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Нефть Brent упала за день почти на 6%
Экономика, 18 дек, 23:01
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Нефть Brent упала за день почти на 6%
Нефтяные котировки падают второй день подряд, больше всего дешевеет WTI — почти на 8%. Утром глава Минэнерго отчитался о росте добычи по итогам года
Фото: Gregory Bull / AP

Баррель нефти североморской марки Brent продолжил во вторник терять в цене, около 22:52 цены упали до отметки $55,91 — до уровня октября 2017 года. С начала дня падение цен составило почти 6%.

Торги в понедельник завершились на отметке в $59,61 и стартовали во вторник на уровне $58,75.

Котировки WTI снизились почти на 8% (колебались на уровне 7,95-7,97%). Нефть этой марки торгуется на отметке примерно $46,2.

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Экономика

Котировки продолжают падать на фоне торговых противоречий между Китаем и США, а также прогнозов правительства США по росту добычи сланцевой нефти. Отмечает Bloomberg и слова министра энергетики Александра Новака, который утром во вторник заявил о росте добычи нефти по итогам года (до 557 млн т, или на 200 тыс. баррелей в сутки).

CNBC прогнозировал, что котировки в ближайшие недели продолжат падать из-за опасений рынка о переизбытке нефти.

Котировки падали и накануне, когда за несколько часов Brent потеряла в цене более чем $2. Тогда аналитики также отмечали негативное отношение рынка к перспективам нового соглашения нефтедобывающих стран о сокращении уровня добычи. Кроме того, само по себе соглашение не приводит к незамедлительному снижению объемов, на это требуется несколько недель.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: нефть Brent
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