Козак пообещал проверить жалобы транспортных компаний на топливные цены

Транспортные предприятия предупредили правительство, что рост цен на топливо может обернуться быстрым подорожанием услуг. Правительство отреагирует на эти предупреждения, однако считает их беспочвенными, утверждает вице-премьер

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Правительство проверит то, насколько жалобы транспортных компаний из-за цен на топливо основаны на реальности. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Мы слышим их (транспортные компании. — РБК), анализируем это. Понятно, что здесь рыночные механизмы ценообразования на топливо, это коммерческие сделки между компаниями и производителями нефтепродуктов. Не далее чем сегодня поставлена задача ФОИВам (федеральным органам исполнительной власти. — РБК) проанализировать, насколько все эти угрозы не голословны, а основаны на конкретных фактах», — сказал Козак журналистам.

Зампред правительства пояснил, что зачастую компании делают подобные заявления для «оправдания собственных решений о повышении цен». Если власти будут реагировать на все подобные жалобы, это грозит обернуться государственным регулированием цен на нефтепродукты. «А это недопустимо, мы уже пережили достаточно длительный период такой истории и знаем, к чему это привело», — подчеркнул он.

В то же время Козак отметил, что зачастую жалобы транспортных компаний выглядят «беспочвенными». Правительство не ожидает галопирующего роста цен на моторное топливо благодаря достигнутым договоренностям с нефтяными компаниями, сказал он.

Ассоциация транспортно-логистических, производственных и торговых компаний обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву насчет ужесточения условий по покупке топлива корпоративными клиентами, писала газета «Коммерсантъ». Авторы обращения утверждали, что это ведет к значительному росту расходов (по оценкам, приведенным в документе, на 30% в ноябре). С учетом того, что расходы на топливо занимают высокую долю в общей себестоимости, тарифы на транспортные перевозки могут вырасти минимум на 10%. Письмо подписали сразу несколько объединений, среди них — Ассоциация компаний розничной торговли.