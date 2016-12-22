Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты

Торговые компании, а также транспортники предупредили Дмитрия Медведева о возможном росте цен на товары из-за ужесточения условий по покупке топлива у нефтяных компаний

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Представители нескольких ассоциаций подписали письмо главе правительства, в котором предупредили Медведева о возможном росте цен на товары. Среди авторов послания Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли, «Руспродсоюз», сообщает газета «Коммерсантъ».

Они указывают, что подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний приведет к тому, что цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%. Это в свою очередь скажется на розничных ценах на товары, в том числе и на продукты питания.

О грядущем повышении цен транспортные компании уже начали предупреждать партнеров. Издание упоминает сеть одежды Sela и крупного производителя продуктов. При этом указывается, что наиболее заметно рост цен на топливо скажется на товарах повседневного спроса, потому что доля автомобильной логистики там выше.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков предположил, что за счет издержек отпускные цены на отечественные продукты могут вырасти на 1-8% в зависимости от категории. Быстрей всего, по его словам, на рост затрат на логистику отреагирует сегмент скоропортящихся продуктов, которые ежедневно завозятся в магазины.