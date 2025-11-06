 Перейти к основному контенту
0

Мишустин объявил о поэтапном снижении порога НДС для бизнеса

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Вячеслав Немышев / URA.RU / Global Look Press)

Россия будет поэтапно снижать порог доходов для уплаты НДС бизнесом, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты», — сказал Мишустин.

С 2026 года налог будет уплачиваться при доходах в 20 млн руб., с 2027 года — в 15 млн, а с 2028 года — в 10 млн, уточнил глава правительства.

Он также сообщил, что для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.

Кроме того, по словам премьера, учтено предложение бизнеса о сохранении «возможности применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах», а также льготного режима для ИТ-компаний.

Власти обсудят смягчение условий по НДС для малого бизнеса
Фото:Андрей Любимов / РБК

Материал дополняется

