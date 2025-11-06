Мишустин объявил о поэтапном снижении порога НДС для бизнеса
Россия будет поэтапно снижать порог доходов для уплаты НДС бизнесом, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты», — сказал Мишустин.
С 2026 года налог будет уплачиваться при доходах в 20 млн руб., с 2027 года — в 15 млн, а с 2028 года — в 10 млн, уточнил глава правительства.
Он также сообщил, что для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.
Кроме того, по словам премьера, учтено предложение бизнеса о сохранении «возможности применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах», а также льготного режима для ИТ-компаний.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg