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«Ъ» узнал, что власти не отменили запрет на ж/д перевозки дизеля за рубеж

«Ъ»: запрет на железнодорожные перевозки дизеля за рубеж остался в силе
Власти не сняли эмбарго на железнодорожные поставки дизтоплива за рубеж вместе с отменой временного запрета на экспорт бензина, пишет «Ъ». По его данным, таким образом хотят сохранить объемы зимнего дизтоплива внутри страны

Запрет на вывоз дизельного топлива по железной дороге не сняли вместе с отменой временного эмбарго на экспорт бензина, сообщает «Коммерсантъ».

По словам источника издания в отрасли, такое решение принято, чтобы сохранить объемы зимнего дизтоплива внутри страны, поскольку оно экспортируется только железнодорожным транспортом, тогда как летнее дизтопливо можно вывозить в направлении портов по системе «Транснефти».

Что касается железнодорожных поставок бензина, то, как пишет газета, в декабре этим видом транспорта на экспорт через порты может быть направлено порядка 200–300 тыс. т топлива. Другой собеседник газеты рассказал, что РЖД уже возобновила согласование заявок на экспорт бензина.

Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина
Бизнес
Фото:Brandon Bell / Getty Images

Временный запрет на экспорт бензина, введенный 21 сентября, правительство отменило 17 ноября. В Минэнерго подчеркнули, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива. «С начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн т», — сообщили в пресс-службе ведомства. При этом министерство допустило возврат эмбарго «в случае необходимости».

Запрет на экспорт бензина вводился из-за резкого роста оптовых цен. Меры не коснулись поставок в страны Евразийского экономического союза (кроме России в него входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), Абхазию и Южную Осетию. В Минэнерго поясняли, что ограничения позволят пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В Кремле уточнили, что запрет будет действовать «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».

В октябре власти сняли ограничения на экспорт дизтоплива, доставляемого в морские порты по трубопроводам, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного топлива. Для поставщиков, которые перепродают, но не производят сами, во избежание серого экспорта была введена заградительная пошлина 50 тыс. руб. за т. Кроме того, власти решили восстановить топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяным компаниям (те получают деньги, если экспортная цена выше российской).

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
дизельное топливо бензин запрет экспорт железные дороги
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