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Эксклюзив

Власти и бизнес договорились изменить условия нового вычета за инвестиции

Размер федерального налогового вычета за инвестиции может быть сокращен до 3% от соответствующих расходов, то есть вдвое, сообщили источники РБК и подтвердили в Минфине. При этом бизнесу дадут дополнительную льготу по амортизации
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Размер федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), который вводится с 2025 года, предложено сократить до 3% — по сравнению с 6%, предусматриваемыми текущей версией проекта постановления о вычете. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с последним обсуждением этого вопроса, состоявшимся на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об обсуждении таких параметров РБК также сообщил федеральный чиновник.

Одновременно бизнесу, использующему федеральный вычет, будет предоставлена возможность ускоренной амортизации вложений, в отношении которых применяется ФИНВ, сообщили три источника РБК, знакомых с обсуждениями, и подтвердили в Минфине. Об этом говорил накануне и вице-премьер Александр Новак, заявив, что правительство пошло бизнесу навстречу в вопросе возможности одновременного получения вычета и средств от ускоренной амортизации.

Информацию о новых условиях для налогового вычета РБК подтвердили в Минфине.

«Да, действительно, по итогам обсуждения с бизнесом приняты такие решения», — ответили в пресс-службе Минфина на запрос РБК.

Опубликованный в сентябре проект постановления, подготовленный Минэкономразвития, предполагал, что размер вычета составит 6% от суммы расходов компании на создание или приобретение основных средств или нематериальных активов.

9 октября после заседания правления РСПП Новак, курирующий экономический блок, заявил, что правительство будет ежегодно выделять 150 млрд руб. в рамках финансирования ФИНВ. Он дал понять, что за пределами 2025 года эта сумма может быть увеличена.

Сумма 150 млрд — ниже той, которая была указана в финансово-экономическом обосновании к проекту постановления правительства о параметрах ФИНВ (200 млрд).

Глава РСПП Александр Шохин назвал согласованный объем средств на ФИНВ компромиссным. «Сумма 150 млрд руб. — спасибо, Александр Валентинович [Новак], и вам, и коллегам из Минэка, потому что мы считали, что у нас компромисс — 200 млрд руб., Минфин считал, что 100 млрд, поэтому золотая это середина <...>», — сказал Шохин 9 октября.

Что касается условий амортизации, то в конце сентября правительство внесло в Госдуму поправки в июльский закон, определивший понятие ФИНВ. Из них следовало, что обычную амортизацию по основному средству, по которому применяется ФИНВ, задействовать будет можно, а вот амортизационную премию, составляющую до 30% от первоначальной стоимости, нет. Теперь ее планируется разрешить применять при использовании вычета.

Амортизация — это ежегодное уменьшение первоначальной стоимости актива, которое засчитывается в расходы, позволяя сокращать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Например, для оборудования с полезным сроком использования десять лет и первоначальной стоимостью 10 млн руб. амортизация в год будет составлять 1 млн руб., а налог на прибыль будет уменьшен на 250 тыс. руб. в год.

Амортизационная же премия, определяемая п. 9 ст. 258 Налогового кодекса, дает возможность единовременно включить в расходы до 10% первоначальной стоимости (или до 30% первоначальной стоимости, если объект входит в амортизационные группы 3–7, что подразумевает от трех до 20 лет срока использования). В приведенном выше примере ускоренно в первый год можно списать 3 млн руб. и одновременно начиная с первого же года использовать обычную амортизацию — по 700 тыс. руб. в год за десять лет.

Вычет, введенный как способ частично компенсировать компаниям увеличение общей ставки налога на прибыль до 25%, дает право уменьшать сумму налога на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет. Его было предложено сделать доступным для компаний из следующих отраслей: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки.

Инвестиционный вычет будут предоставлять автоматически, без рассмотрения конкретных проектов, обращал внимание Новак. Это соответствует пожеланиям бизнеса: в частности, против избирательного подхода к ФИНВ ранее выступал глава «Деловой России» Алексей Репик. «У нас и так много специальных мер адресного стимулирования конкретных проектов. СЗПК, Фабрика проектного финансирования, проекты, которые получают поддержку из Фонда национального благосостояния. Это все адресные, точечные проекты, очень важные, но они и так могут продолжать сопровождаться в ручном режиме. Нам не хватает универсальных инструментов стимулирования инвестиций», — говорил он РБК. Напомним, первоначальная редакция постановления правительства, определяющего условия предоставления ФИНВ, предполагала его применение только в отношении «проектов технологического суверенитета» из специального реестра. Однако затем от такого подхода отказались.

РБК направил запросы в секретариат Новака и в пресс-службу правительства.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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Екатерина Виноградова
налоговый вычет РСПП Александр Новак Инвестиции Минэкономразвития
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