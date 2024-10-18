АКОРТ заявила о роли производителей в росте цен на масло

В магазинах цены на масло растут из-за увеличения закупочной стоимости со стороны производителей (с начала года — на 31%), заявил глава АКОРТ Караваев. Ретейлеры стараются удерживать наценку в среднем на уровне 22%, добавил он

Цены на масло в торговых сетях растут из-за увеличения закупочной стоимости со стороны производителей: с начала года она увеличивалась несколько раз, в общей сложности на 31%, заявил РБК председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, только за последний месяц закупочная стоимость масла для торговых сетей выросла на 8%.

«Производители объясняют повышение цен комплексным ростом издержек в молочном животноводстве, подорожанием молочных жиров и ростом спроса на сливочное масло во всех каналах продаж, включая звено оптовых потребителей — производителей кондитерских изделий и системы государственного заказа. В этих условиях мы сталкиваемся с ситуацией, похожей на рост стоимости куриного яйца, когда предложение производителей перестало успевать за растущим спросом в условиях роста производственных и логистических затрат поставщиков сливочного масла», — рассказал Караваев.

Он отметил, что торговые сети на фоне повышения закупочной стоимости масла удерживают наценку на «товары первой цены в этой категории» на уровне 10–12%. Караваев рассказал, что наценка на сливочное масло в розничных торговых сетях различается в зависимости от состава и ценового сегмента. В целом в крупнейших торговых сетях средняя наценка на сливочное масло составляет 22%, а в низком ценовом сегменте — от 12,54 до 15,7% в зависимости от ретейлера, сообщил он.

«При этом общий рост розничных цен стабильно медленнее закупочных, а средневзвешенные наценки крупнейших ретейлеров на этот продукт существенно ниже, чем те, о которых заявляют эксперты со стороны производителей. <...> Федеральные ретейлеры продолжат социально ответственную политику сдерживания цен на социально значимые товары, но для усиления эффекта от ее реализации необходимо проанализировать маржинальность всех участников товаропроводящей цепочки, синхронизировать совместные усилия, отталкиваясь от объективных данных», — считает Караваев.

Зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорил, что наценка торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%. Он объяснял рост цен на масло ростом его себестоимости, в которую входят закупка сырья, логистика, упаковка.

16 октября «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что сливочное масло подорожало за август и сентябрь на 7,9%. С начала года его цена увеличилась почти на 18%. В связи с ростом цен вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил письмо на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова с просьбой задействовать механизм установления предельной стоимости сливочного масла.

Глава Минсельхоза Оксана Лут исключила введение фиксированной максимальной цены на сливочное масло. «Есть определенные нюансы, связанные с молочной группой. <…> Мы просто должны с вами увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью», — сказала она.

Минсельхоз сообщил, что для темпов роста цен на сливочное масло и насыщения рынка увеличивает объемы закупки продукции из дружественных государств.

Власти Калининградской области, объясняя рост цен на сливочное масло в регионе, назвали это «общероссийской тенденцией». Это связано в том числе с дефицитом молочного жира и ростом цен на него, из-за чего снизились объемы промышленного производства масла.