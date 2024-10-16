 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на сливочное масло

«Руспродсоюз»: наценка торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%
Кроме наценки, на рост цен продукта влияют увеличение его себестоимости, логистики товара и его упаковки. По словам эксперта, розничная цена масла за девять месяцев выросла на 20,4% и составляет 1 тыс. руб. за кг
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

Наценка торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%, заявил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По его словам, такая разница между закупочной ценой товара и его стоимостью в магазине является одной из причин подорожания сливочного масла. Владельцам торговых сетей следует снизить наценку, чтобы не допустить быстрого роста цен на продукт, считает эксперт.

Кроме того, на цену товара повлиял рост его себестоимости, в которую входит закупку сырья, логистика, упаковка, отметил Леонов.

«В производстве сливочного масла присутствуют импортные жиры. Сырье еще в августе показало рост на 10-20% с начала года, логистика — на 30-35%, упаковка — на 10-15%», — сообщил глава «Руспродсоюза».

Также на конечную стоимость масла влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования, добавил он.

По словам Леонова, розничная цена продукта составляет 1 тыс. руб. за кг — с января стоимость выросла на 20,4%. При закупке оптом масло стоит около 606 руб. за кг.

РБК обратился за комментарием в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ)

Минсельхоз назвал меры по стабилизации цен на сливочное масло
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что сливочное масло в России с июля подорожало почти на 8%. При этом с января его цена увеличилась почти на 18%. По информации газеты, в связи с ростом цен вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов попросил Минэкономразвития задействовать механизм установления предельной стоимости сливочного масла как социально значимого продукты.

Механизм регулирования цен распространяется на товары первой необходимости, всего в этом списке 24 продукта. Согласно действующим правилам, если розничная стоимость какого-либо социально значимого продукта в течение 60 дней выросла на 10%. В таком случае кабмин может установить предельную цену на товар на срок не более 90 дней.

В Минсельхозе заявили, что механизм фиксирования цен на продукты первой необходимости мог бы помочь стабилизировать стоимость сливочного масла. Для снижения темпов роста цен на этот продукт ведомства также увеличивает объемы закупки масла из дружественных государств. При этом глава ведомства Оксана Лут на совещании в Госдуме заявила, что вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется.

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Беспалько
«Руспродсоюз» сливочное масло Инфляция
Материалы по теме
Минсельхоз назвал меры по стабилизации цен на сливочное масло
Экономика
Росстат сообщил, что годовая инфляция опустилась ниже 9%
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен впервые за 1,5 года
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 17:28
Военные объяснили сбоем выплаты челябинским срочникам за контрактыПолитика, 21:15
Экс-чемпион Великобритании ушел из бокса в 32 года из-за страха деменцииСпорт, 21:11
В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на сливочное маслоЭкономика, 21:07
Миротворцы ООН сообщили, что их позиции в Ливане обстрелял танк ИзраиляПолитика, 21:02
Медведев разгромно проиграл Синнеру на турнире с рекордными призовымиСпорт, 20:57
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:54
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как «Стокманн» формировала модную индустрию в стране и менялась самаСтиль, 20:49
Взломавший биржу Bitfinex уроженец России получит тюремный срок в 5 летКрипто, 20:42
Коренево: что известно о поселке и почему ВСУ пытались его занятьБаза знаний, 20:33
Песков заявил об отсутствии у Путина проблем со здоровьемПолитика, 20:31
FIDE изучит обвинения в мошенничестве в адрес украинского шахматистаСпорт, 20:14
В Чечне арестовали владельца АЗС, на которой произошел взрывОбщество, 20:11
Инвесторы смогут открывать брокерские счета и счета ПДС через «Финуслуги»Инвестиции, 20:10