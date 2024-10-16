В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на сливочное масло

Кроме наценки, на рост цен продукта влияют увеличение его себестоимости, логистики товара и его упаковки. По словам эксперта, розничная цена масла за девять месяцев выросла на 20,4% и составляет 1 тыс. руб. за кг

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Наценка торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%, заявил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По его словам, такая разница между закупочной ценой товара и его стоимостью в магазине является одной из причин подорожания сливочного масла. Владельцам торговых сетей следует снизить наценку, чтобы не допустить быстрого роста цен на продукт, считает эксперт.

Кроме того, на цену товара повлиял рост его себестоимости, в которую входит закупку сырья, логистика, упаковка, отметил Леонов.

«В производстве сливочного масла присутствуют импортные жиры. Сырье еще в августе показало рост на 10-20% с начала года, логистика — на 30-35%, упаковка — на 10-15%», — сообщил глава «Руспродсоюза».

Также на конечную стоимость масла влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования, добавил он.

По словам Леонова, розничная цена продукта составляет 1 тыс. руб. за кг — с января стоимость выросла на 20,4%. При закупке оптом масло стоит около 606 руб. за кг.

РБК обратился за комментарием в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ)

Ранее «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что сливочное масло в России с июля подорожало почти на 8%. При этом с января его цена увеличилась почти на 18%. По информации газеты, в связи с ростом цен вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов попросил Минэкономразвития задействовать механизм установления предельной стоимости сливочного масла как социально значимого продукты.

Механизм регулирования цен распространяется на товары первой необходимости, всего в этом списке 24 продукта. Согласно действующим правилам, если розничная стоимость какого-либо социально значимого продукта в течение 60 дней выросла на 10%. В таком случае кабмин может установить предельную цену на товар на срок не более 90 дней.

В Минсельхозе заявили, что механизм фиксирования цен на продукты первой необходимости мог бы помочь стабилизировать стоимость сливочного масла. Для снижения темпов роста цен на этот продукт ведомства также увеличивает объемы закупки масла из дружественных государств. При этом глава ведомства Оксана Лут на совещании в Госдуме заявила, что вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется.