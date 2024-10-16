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Экономика ,  
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В Минсельхозе исключили госрегулирование цен на сливочное масло

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Минсельхоз не будет применять механизм фиксирования максимальной стоимости социально значимых товаров для сливочного масла, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

«Мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой. <…> Мы просто должны с вами увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью», — сказала Лут.

Глава Минсельхоза также отметила, что производство молока в России по итогам 2024 года ожидается на уровне чуть больше 34 млн т.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

16 октября «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили о подорожании сливочного масла. Цена на товар с начала года увеличилась почти на 18%.

По информации газеты, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в связи с увеличением стоимости сливочного масла попросил Минэкономразвития использовать механизм установления предельной стоимости сливочного масла как социально значимого продукта. Соответствующее обращение он направил на имя главы ведомства Максима Решетникова. Механизм предполагает заморозку цены на товар первой необходимости максимум на 90 дней.

В Минсельхозе отметили, что механизм фиксирования цен на продукты первой необходимости мог бы помочь стабилизировать стоимость сливочного масла. В ведомстве отметили, что постоянно следят за ценами на продукты первой необходимости, в том числе на масло. Для насыщения рынка Минсельхоз увеличивает объемы закупок этого товара из дружественных стран.

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Оксана Лут Минсельхоз сливочное масло
Оксана Лут фото

Оксана Лут

министр сельского хозяйства России
25 февраля 1979 года
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