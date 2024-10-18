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Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.

Почти половина россиян (48%) не готовы работать по найму, если зарплата ниже 50 тыс. руб., а около четверти (22%) откажутся от предложения о работе, если оплата труда меньше 100 тыс. руб., показал опрос «Ренессанс страхования» и исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» (есть у РБК). 6% участников опроса сочли допустимым минимумом зарплату в 120 тыс. руб., еще 3% — 150 тыс. руб.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования, в нем приняли участие 2,2 тыс. россиян из городов-миллионников.

Меньше десятой части респондентов (6%) оценили свои рабочие навыки дешевле 50 тыс. руб. Почти половина (40%) считают, что за свои навыки должны получать 50-100 тыс. руб. в месяц, каждый пятый оценил их в 100-120 тыс. руб., а каждый шестой — в 120-150 тыс. 12% опрошенных оценивают свои навыки дороже 15- тыс. руб., а 8% — выше 200 тыс.

При этом большинство респондентов (67%) убеждены, что зарплата, которую они получают, скорее (44%) или абсолютно (23%) не сопоставима с их собственной оценкой своих навыков.

Уровень оплаты труда оказывает наибольшее влияние на выбор вакансии. Каждый второй респондент (51%) готов отказаться от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой даже при наличии социального пакета и прочих преимуществ.

Среди остальных факторов, которые могут побудить отказаться от вакансии, участники исследования назвали выплату зарплаты полностью в конверте (44%) или «серую» зарплату с минимальной «белой» частью» (35%), отсутствие соцпакета (35%), отсутствие перспектив зарплатного или карьерного роста (23% и 19% соответственно). 13% опрошенных не готовы работать в компании, которая не предоставляет медицинскую страховку.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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