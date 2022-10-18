Госдума одобрила идею разрешить мобилизованным оставаться бизнесменами

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Почему падение прибыли у банков США — не повод избавляться от их акций Pro, 15:32
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 15:32
Путин проведет 19 октября заседание Совбеза Политика, 15:31
Совбез Белоруссии заявил, что не планирует объявлять мобилизацию Политика, 15:30
ВТБ назвал число заемщиков, которые покупают жилье в кредит под сдачу Недвижимость, 15:25
Число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек Политика, 15:25
В Свердловской области два подростка сожгли 69-летнюю женщину Общество, 15:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Холдинг Royal Caribbean перестал принимать заказы на круизы от россиян Бизнес, 15:19
Умер экс-солист исполнившей Mamma Maria итальянской группы Общество, 15:16
Почему экосистемы стали ключевым драйвером развития подписок в России РБК +, 15:11
Махачев пожаловался на тяжелые тренировки под руководством Нурмагомедова Спорт, 15:00
Старовойт сообщил о приходе российских военных в обстрелянный ВСУ поселок Политика, 14:58
АССА ушла из России. Как специалистам по МСФО теперь прокачивать навыки Pro, 14:54
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 14:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдума одобрила идею разрешить мобилизованным оставаться бизнесменами

Госдума в первом чтении поддержала разрешение мобилизованным оставаться бизнесменами
На мобилизованных предпринимателей не будет распространяться запрет военнослужащим заниматься бизнесом. Им также дадут неделю на передачу дел перед отправкой на службу
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Госдума 18 октября в первом чтении одобрила законопроект, позволяющий предпринимателям, призванным в рамках частичной мобилизации, сохранять управление бизнесом через доверенных лиц.

Законопроект о мерах поддержки мобилизованных бизнесменов был внесен 12 октября группой депутатов и сенаторов. Он касается индивидуальных предпринимателей, учредителей организаций, а также единственных учредителей, единолично управляющих фирмой.

В случае призыва в рамках частичной мобилизации им предлагается давать семь суток на передачу дел и оформление доверенностей. Также поправки снимают для них ограничения, прописанные в законе «О статусе военнослужащих»: сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Комитет Госдумы по обороне в заключении на законопроект отмечает его актуальность, но указывает, что предлагаемый им срок — семь суток для решения организационных вопросов — может потребовать дополнительного обсуждения.

Правительственный план поддержки бизнесменов

Премьер-министр Михаил Мишустин 10 октября утвердил план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. По нему предпринимателям, призванным в рамках частичной мобилизации, будет дано пять дней, чтобы оформить доверенность на нового руководителя бизнеса и передать дела. На совещании в Совете Федерации 13 октября представитель Минэкономразвития уточнил, что отсрочка предполагается на пять рабочих дней.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи
Статьи
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия
Статьи
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
Статьи
Pro
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить
Статьи
Pro
Фото: Shailesh Andrade / Reuters Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд
Статьи
Pro
Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом
Статьи
Pro
АССА ушла из России. Как специалистам по МСФО теперь прокачивать навыки
Прогнозы

Кроме того, в плане анонсированы поправки в федеральное законодательство. Сейчас военнослужащий не имеет права заниматься бизнесом, в том числе через доверенных лиц. Эту коллизию предстоит устранить, позволив мобилизованным предпринимателям сохранить за собой свой бизнес.

Реализация этого правительственного плана потребует принятия как минимум двух федеральных законов, следует из сообщения на сайте кабмина. Один из них должны разработать Минюст и Минобороны, другой — Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП.

Минфин разработал меры поддержки мобилизованных предпринимателей в части налоговых послаблений. В частности, предполагается отсрочка уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подачи деклараций, приостановка выездных налоговых проверок.

Кроме того, мобилизованные предприниматели получают отсрочку по уплате аренды за федеральное имущество, включая земельные участки.

В Минэкономразвития формируется оперативный штаб для поддержки мобилизованных предпринимателей. «В него войдут представители крупнейших предпринимательских объединений. Это позволит органам власти напрямую и быстро получать запросы бизнеса о необходимой поддержке, а предпринимателям — участвовать в разработке важных для них решений», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Материальная помощь без налогов

Судить о том, сколько предпринимателей уже призваны в рамках частичной мобилизации, трудно, говорит президент «Опоры России», представляющей интересы малого и среднего бизнеса, Александр Калинин. Но в любом случае гарантии предпринимателям должны быть регламентированы, поскольку частичная мобилизация еще продолжается, уверен он.

В свою очередь, «Опора России» предлагает правительству внести поправки в Налоговый кодекс, установив повышенный порог необлагаемой налогом выплаты материальной помощи мобилизованным сотрудникам (РБК ознакомился с письмом). Сейчас налогом не облагается материальная помощь до 4 тыс. руб. По словам Калинина, «Опора России» предлагает повысить необлагаемый порог помощи до 50–100 тыс. руб.

Ранее ведущие деловые объединения и государственная Корпорация МСП направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать отсрочку от частичной мобилизации определенной доле работников любых компаний независимо от их отраслевой принадлежности. Из-за того что от призыва не освобождены руководители и ключевые сотрудники компаний, у предпринимателей возникают риски прекращения деятельности и ухудшения качества услуг для населения, аргументировали они.

18 октября стало известно, что Минобороны решило призывать в рамках частичной мобилизации не более 30% от всех сотрудников одной компании.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент Владимир Путин пообещал, что мобилизованные получат выплаты и гарантии служащих по контракту.

Авторы
Теги
Анна Гальчева
При участии
Екатерина Виноградова
частичная мобилизация индивидуальные предприниматели малый и средний бизнес
Материалы по теме
Генштаб сообщил о решении призывать не более 30% штата одной компании
Политика
Власти изменили требования для компаний с мобилизованными сотрудниками
Политика
Бизнес попросил дать отсрочку от призыва части работников любых компаний
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter