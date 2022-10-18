Госдума одобрила идею разрешить мобилизованным оставаться бизнесменами

На мобилизованных предпринимателей не будет распространяться запрет военнослужащим заниматься бизнесом. Им также дадут неделю на передачу дел перед отправкой на службу

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Госдума 18 октября в первом чтении одобрила законопроект, позволяющий предпринимателям, призванным в рамках частичной мобилизации, сохранять управление бизнесом через доверенных лиц.

Законопроект о мерах поддержки мобилизованных бизнесменов был внесен 12 октября группой депутатов и сенаторов. Он касается индивидуальных предпринимателей, учредителей организаций, а также единственных учредителей, единолично управляющих фирмой.

В случае призыва в рамках частичной мобилизации им предлагается давать семь суток на передачу дел и оформление доверенностей. Также поправки снимают для них ограничения, прописанные в законе «О статусе военнослужащих»: сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Комитет Госдумы по обороне в заключении на законопроект отмечает его актуальность, но указывает, что предлагаемый им срок — семь суток для решения организационных вопросов — может потребовать дополнительного обсуждения.

Правительственный план поддержки бизнесменов

Премьер-министр Михаил Мишустин 10 октября утвердил план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. По нему предпринимателям, призванным в рамках частичной мобилизации, будет дано пять дней, чтобы оформить доверенность на нового руководителя бизнеса и передать дела. На совещании в Совете Федерации 13 октября представитель Минэкономразвития уточнил, что отсрочка предполагается на пять рабочих дней.

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Кроме того, в плане анонсированы поправки в федеральное законодательство. Сейчас военнослужащий не имеет права заниматься бизнесом, в том числе через доверенных лиц. Эту коллизию предстоит устранить, позволив мобилизованным предпринимателям сохранить за собой свой бизнес.

Реализация этого правительственного плана потребует принятия как минимум двух федеральных законов, следует из сообщения на сайте кабмина. Один из них должны разработать Минюст и Минобороны, другой — Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП.

Минфин разработал меры поддержки мобилизованных предпринимателей в части налоговых послаблений. В частности, предполагается отсрочка уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подачи деклараций, приостановка выездных налоговых проверок.

Кроме того, мобилизованные предприниматели получают отсрочку по уплате аренды за федеральное имущество, включая земельные участки.

В Минэкономразвития формируется оперативный штаб для поддержки мобилизованных предпринимателей. «В него войдут представители крупнейших предпринимательских объединений. Это позволит органам власти напрямую и быстро получать запросы бизнеса о необходимой поддержке, а предпринимателям — участвовать в разработке важных для них решений», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Материальная помощь без налогов

Судить о том, сколько предпринимателей уже призваны в рамках частичной мобилизации, трудно, говорит президент «Опоры России», представляющей интересы малого и среднего бизнеса, Александр Калинин. Но в любом случае гарантии предпринимателям должны быть регламентированы, поскольку частичная мобилизация еще продолжается, уверен он.

В свою очередь, «Опора России» предлагает правительству внести поправки в Налоговый кодекс, установив повышенный порог необлагаемой налогом выплаты материальной помощи мобилизованным сотрудникам (РБК ознакомился с письмом). Сейчас налогом не облагается материальная помощь до 4 тыс. руб. По словам Калинина, «Опора России» предлагает повысить необлагаемый порог помощи до 50–100 тыс. руб.

Ранее ведущие деловые объединения и государственная Корпорация МСП направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать отсрочку от частичной мобилизации определенной доле работников любых компаний независимо от их отраслевой принадлежности. Из-за того что от призыва не освобождены руководители и ключевые сотрудники компаний, у предпринимателей возникают риски прекращения деятельности и ухудшения качества услуг для населения, аргументировали они.

18 октября стало известно, что Минобороны решило призывать в рамках частичной мобилизации не более 30% от всех сотрудников одной компании.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент Владимир Путин пообещал, что мобилизованные получат выплаты и гарантии служащих по контракту.