Минэк спрогнозировал рост зарплат россиян к 2027 году более чем на треть

В ведомстве полагают, что среднемесячные номинальные зарплаты повысятся с 88 тыс. руб. в этом году до 119 тыс. руб. в 2027-м. За первое полугодие 2024-го зарплаты выросли в годовом выражении до 83 тыс. руб., сообщает Росстат

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в течение четырех лет вырастут на 35% за четыре года, передают «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Минэкономразвития.

В ведомстве полагают, что среднемесячные номинальные зарплаты повысятся с 88 285 руб. в 2024 году до 119 296 руб. в 2027-м. В текущем году номинальные зарплаты вырастут на 17,9% по сравнению с прошлым годом (74 854 руб.), а в последующие годы их рост замедлится, следует из прогноза. За первое полугодие 2024-го зарплаты уже выросли на 18,1% в годовом выражении до 83 582 руб., согласно подсчетам Росстата.

В 2025 году среднемесячная зарплата составит 99 952 руб. (+13,2% к 2024-му году), а в 2026 году — уже 110 169 руб. (+10,2%), полагают в Минэке. К 2027 году она должна вырасти до 119 296 руб. (+8,3%), прогнозируют в ведомстве.

Там также считают, что в следующие годы в стране замедлится рост производительности труда: если в 2024-м она увеличится на 3,3%, то в 2025-26 — на 2,3%. Но в 2027-м ее рост предполагается на уровне 2,8%. Кроме того, в базовый сценарий заложено повышение численности рабочей силы на 400 тыс. человек с 76 млн.

В сентябре появились данные исследований сервисов по поиску работы hh.ru и «Авито.Работа» о том, в каких сферах в текущем году сильнее всего выросли зарплаты. Согласно выводам первого, вакансии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки стали лидерами по росту предлагаемых работодателями зарплат в первом полугодии 2024-го. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплатные предложения для таких специалистов увеличились в диапазоне 48–64%.

Второй сервис отметил наибольший рост зарплат по сравнению с летом прошлого года в этом в сфере домашнего персонала (няни, сиделки, репетиторы, личные повара и водители). Предлагаемые зарплаты для соискателей в этой области выросли на 55%.