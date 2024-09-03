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Эксперты назвали сферу занятости с наибольшим ростом зарплат за год

«Авито»: в сфере домашнего персонала зарплаты за последний год выросли на 55%
Эксперты «Авито Работы» изучили, как менялись зарплатные предложения на российском рынке труда за год — с лета 2023-го. Специалисты сервиса составили ТОП-5 сфер деятельности с наибольшим ростом оплаты труда

Наибольший рост зарплат по сравнению с летом 2023 года зафиксирован в сфере домашнего персонала, следует из исследования специалистов сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

«Предлагаемые зарплаты для соискателей в этой сфере выросли на 55%, достигнув в среднем около 76 531 рубля в месяц при полной занятости», — сообщили эксперты.

В «Авито Работа» уточнили, что к сфере домашнего персонала относятся няни, сиделки, репетиторы, личные повара и водители.

Число занятых на платформах типа «Яндекс.Такси» и «Авито» превысило 5 млн
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Помимо домашнего персонала, в ТОП-5 сфер деятельности с самым быстрым приростом зарплат для новых сотрудников вошли:

  • Организация мероприятий — 60 491 руб./мес. (прирост +44%)
  • Строительство — 98 570 руб./мес. (прирост +44%)
  • Курьерская доставка — 123 902 руб./мес. (прирост +41%)
  • Тяжелое машиностроение — 103 617 руб./мес. (прирост +41%).

«Авито Работа» периодически проводит анализ рынка труда в России. Ранее эксперты сервиса сообщили, что средняя зарплата барменов выросла за год на 24% и составила, по данным на июль 2024 года, 44,6 тыс. руб. в месяц. Кроме того, на 24% выросли и зарплаты официантов — ежемесячная оплата их труда, в среднем, составила 50 тыс. руб.

Авторы
Теги
Полина Попова
Авито персонал няни репетиторы водители Зарплаты повара
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