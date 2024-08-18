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Выборы президента США ,  
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FT рассказала, как жилищный кризис превратил американскую мечту в кошмар

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Выборы президента США
В США держатся повышенные ставки по ипотеке из-за мер ФРС по борьбе с инфляцией: в результате продажи домов сократились, а арендные ставки подскочили. Тема стала особенно насущной в преддверии выборов президента через три месяца
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В США образовался кризис на рынке жилой недвижимости, объем продаж за несколько лет резко упал — это происходит на фоне обеспокоенности высокой стоимостью жизни, что может стать проблемой для демократов в преддверии президентских выборов. Об этом пишет The Financial Times.

Ожидается, что в сентябре ФРС начнет снижать ключевую ставку с 23-летнего максимума (сейчас в диапазоне 5,25–5,5%), но ее нынешний уровень, который держится второй год, сделал недоступным приобретение жилья для части американцев, отмечает издание.

Еще в начале 2021 года средняя ставка по ипотеке в США держалась на уровне 2,65%, но прошлой осенью ее уровень подпрыгнул до 24-летнего максимума в 7,79%. К концу лета 2024-го они снова начали падать: сейчас ипотечный заем на 30 лет выдают в среднем под 6,47%.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Одним из факторов, сдерживающих рост всего рынка, является то, что покупатели сталкиваются с гораздо более высокими ставками по ипотеке, поэтому доступность жилья значительно снизилась, даже независимо от цены дома», — пояснил Дэвид Сейф, главный экономист по развитым рынкам в Nomura.

Владельцы домов, которые купили их по прежним ставкам, не хотят переезжать, поскольку им придется брать более дорогую ипотеку. «Люди замерли, они говорят: «Я не продам свой дом, потому что у меня ставка по ипотеке 2,6%», — отметил риелтор из Филадельфии Майк Макканн. Политконсультант Антхуан Сирайт, помогающий демократам, напомнил, что собственный дом — часть американской мечты, но сейчас для многих американцев эта мечта «обернулась кошмаром».

Расходы, связанные с жильем, составили почти 90% от зафиксированного в июле объема инфляции, следует из последнего отчета об индексе потребительских цен. К примеру, в таком колеблющемся штате, как Аризона, для аренды двухкомнатной квартиры необходимо зарабатывать почти $70 тыс. в год — это вдвое выше среднего годового дохода жителей штата в $37,2 тыс.

В России с июля отменили льготную ипотеку с господдержкой по 8%, средние ставки по рыночной ипотеке по одобренным заявкам на начало июля превысили 19–20%, максимальные достигают 24%. Годовая инфляция выросла до 8,3% в начале лета.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Американских избирателей всерьез беспокоит рост стоимости жилья: 84% опрошенных из колеблющихся штатов назвали этот вопрос серьезным, следует из результатов исследования Center for Popular Democracy. Более того, 75% респондентов назвали расходы на жилье самой сложной статьей расходов, а два из трех избирателей признались, что отдадут голос тем политикам, которые намерены стабилизировать стоимость аренды. Рынок арендной платы в США начинает остывать, но она все еще остается высокой: инфляция этой статьи расходов взлетела до 8,18% прошлой весной — до максимума за 42 года, — но этим летом опустилась до 5,2%.

Вице-президент США Камала Харрис пообещала предоставлять налоговые льготы до $25 тыс. тем, кто впервые приобретает жилье. Она также предложила ослабить налоговую нагрузку на застройщиков и принять меры против недобросовестных корпоративных арендодателей и инвесторов, которые скупают большие объемы жилого фонда.

Среди других ее предвыборных обещаний — запрет на «взвинчивание цен» на продукты, за что ее конкурент-республиканец Дональд Трамп уже назвал «товарищем Камалой» и настоящей коммунисткой.

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45-й президент США, предприниматель, политик
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