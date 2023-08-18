Китай объявил о реформах для инвесторов из-за экономических проблем

Китай столкнулся с экономическими проблемами, из-за чего фондовый рынок страны стал терять привлекательность. Регулятор пообещал принять меры для исправления ситуации. При этом экономистам запретили обсуждать проблемы, писала FT

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Китай проведет несколько реформ для «повышения доверия инвесторов к рынку капитала», об этом объявила комиссия по регулированию ценных бумаг республики, пишет Financial Times.

Регулятор рассказал, что изучит вопрос о продлении часов торговли на рынках акций и облигаций, сохранит «разумные темпы» для проведения новых IPO, а также призовет государственные и крупные частные фирмы, зарегистрированные на биржах, активизировать слияния и поглощения, понизит плату за обработку брокерских операций, чтобы стимулировать рост торговой деятельности.

Как поясняет FT, невпечатляющий экономический рост негативно сказывается на рынках акций и облигаций Китая. Фондовый рынок республики сильно отстал от других стран в этом году: базовый индекс CSI 300 снизился более чем на 2% против роста почти на 14% для американского S&P 500. Во втором квартале этого года китайский ВВП вырос только на 0,8% по сравнению с первым кварталом. Политбюро КНР в прошлом месяце вынужденно признало, что восстановление экономики после пандемии COVDI проходит «мучительно».



Цены на основные товары (кроме продуктов питания и энергии) уже попали в «дефляционную зону» из-за слабого потребительского спроса, отметили аналитики Citigroup.

«У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки», — оценил состояние китайской экономики американский президент Джо Байден. Он также попросил беспокоиться о Пекине, но в то же время и не волноваться, поскольку Китай «испытывает реальные экономические трудности», а также назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Спустя несколько дней американский лидер вновь сказал, что у Китая «огромные проблемы».

По сведениям FT, китайские экономисты столкнулись с запретом публичного обсуждения действительной экономической ситуации в стране, в результате чего они вынуждены либо отказываться от комментариев, либо использовать эвфемизмы. Среди проблем, которые нельзя обсуждать, — дефляция, отток капитала и падение цен на продукцию местных производителей.