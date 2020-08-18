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Экономика ,  
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ЦБ дал прогноз по пику годовой инфляции в России

По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, пик годовой инфляции ожидается в феврале-марте будущего года. Похожий прогноз ранее давала глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Центральный банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в стране в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Где-то феврале — марте должно быть [ускорение инфляции]. В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%», — сказал он (цитата по ТАСС).

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По его словам, регулятор ожидает, что ВВП России в III квартале в квартальном выражении будет в положительной зоне и окажется лучше показателей II квартала. «В III квартале квартал к кварталу рост ВВП будет в сезонно сглаженном выражении. <...> Последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году значение будет в минусе. К началу 2022 года мы вернемся к уровню 2019 года», — отметил Заботкин.

Согласно последнему прогнозу Банка России, инфляция в конце текущего года будет в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В середине июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что показатель годовой инфляции в России может достигнуть пика в феврале 2021 года. «Самая высокая инфляция, годовой показатель, может быть в феврале 2021 года в связи с эффектом базы этого года», — пояснила она. Тогда Набиуллина отмечала, что по итогам 2020 года инфляция в России будет находиться в нижней части диапазона 3,8-4,8%.

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Теги: ЦБ, годовая инфляция
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