ЦБ дал прогноз по пику годовой инфляции в России

По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, пик годовой инфляции ожидается в феврале-марте будущего года. Похожий прогноз ранее давала глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Центральный банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в стране в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Где-то феврале — марте должно быть [ускорение инфляции]. В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, регулятор ожидает, что ВВП России в III квартале в квартальном выражении будет в положительной зоне и окажется лучше показателей II квартала. «В III квартале квартал к кварталу рост ВВП будет в сезонно сглаженном выражении. <...> Последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году значение будет в минусе. К началу 2022 года мы вернемся к уровню 2019 года», — отметил Заботкин.

Согласно последнему прогнозу Банка России, инфляция в конце текущего года будет в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.