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Пандемия коронавируса ,  
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Путин спрогнозировал инфляцию около 4%

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российская экономика с минимальными потерями выйдет из кризиса, сложившегося из-за пандемии коронавирусной инфекции, а инфляция в ближайшем будущем достигнет около 4%. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%», — сказал Путин, отметив что в 1997 году инфляция была на уровне 11%.

Путин также добавил, что резервы экономики выросли в 50 раз со времен в 1990-х, когда Россия была беднейшей в мире страной.

В мае Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1% в годовом выражении (2,5% в марте).

Путин заявлял, что инфляция в России не превышает ранее заданных рамок, а макроэкономику удалось сохранить в «рабочем состоянии».

Путин оценил ситуацию с безработицей и инфляцией в России
Политика
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Нынешний кризис может ознаменоваться масштабным сокращением работников, безработица в России может достигнуть 8%, а при второй волне эпидемии — превысит 10%, считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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Теги: Путин, инфляция
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