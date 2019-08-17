Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины

Fitch понизило суверенный Аргентины с уровня B до CCC, S&P также понизило рейтинг страны с B до B-. В начале недели после оглашения результатов праймериз песо упал к доллару более чем на 30%

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени — с уровня B до CCC. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Понижение рейтингов отражает повышенную неопределенность политики после прошедших 11 августа праймериз, серьезное ужесточение условий финансирования и ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации», — говорится в сообщении. Отмечается, что это увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации.

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s также понизило долгосрочный рейтинг Аргентины с B до B-, передает Bloomberg.

12 августа падение аргентинского песо к доллару достигало 33%. После объявления в Аргентине результатов президентских праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес иностранные инвесторы стали резко избавляться от активов в этой стране.