Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени — с уровня B до CCC. Об этом говорится в сообщении агентства.
«Понижение рейтингов отражает повышенную неопределенность политики после прошедших 11 августа праймериз, серьезное ужесточение условий финансирования и ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации», — говорится в сообщении. Отмечается, что это увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации.
Рейтинговое агентство Standard&Poor’s также понизило долгосрочный рейтинг Аргентины с B до B-, передает Bloomberg.
12 августа падение аргентинского песо к доллару достигало 33%. После объявления в Аргентине результатов президентских праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес иностранные инвесторы стали резко избавляться от активов в этой стране.