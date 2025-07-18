«Авито» назвало топ-5 регионов с наибольшим ростом предлагаемых зарплат

Лидером оказался Забайкальский край, где средние предлагаемые зарплаты в среднем выросли на 20%. Причем в строительстве скачок составил 42%, а среди вакансий секретарей и офис-менеджеров — 40%

Забайкальский край в первом полугодии 2025 года возглавил рейтинг регионов по росту средних предлагаемых работодателями зарплат, говорится в исследовании (есть у РБК) сервиса «Авито работа». Показатель в регионе вырос за указанный период на 20% год к году и составил 71,7 тыс. руб. в месяц (в расчет берется полная занятость).

Наибольший рост предлагаемых зарплат зафиксирован в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов (+42% — до 113,1 тыс. руб.), среди вакансий для административных сотрудников (секретари, офис-менеджеры) +40% — до 79,9 тыс. руб.

Вторую строчку занимает Якутия, где средняя предлагаемая зарплата составляет 95,2 тыс. руб (+19% к первому полугодию 2024 года). Наибольший рост показателя у сотрудников автосервисов (+48% — в среднем 143,8 тыс. руб).

Замыкает топ-3 Татарстан. В республике средние предлагаемые зарплаты выросли на 18% (84,45 тыс. руб.), причем больше всего это затронуло пищевую промышленность (+50% — до 89,1 тыс. руб.).

В пятерку лидеров вошли также Сахалинская и Самарская области. В обоих регионах прирост средних зарплатных предложений составил 16% (86 тыс. и 75,5 тыс. руб. соответственно).

«Локальные рынки труда реагируют на дефицит специалистов за счет повышения средней оплаты труда. Это не только инструмент привлечения работников, но и свидетельство перетока трудовых ресурсов в регионы с масштабными инфраструктурными и промышленными проектами», — отметил директор по развитию сервиса «Авито Работа» Роман Губанов.