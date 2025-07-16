Голикова не поддержала предложение о зарплате за рождение ребенка
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила против введения заработной платы за рождение ребенка. Об этом она заявила во время правительственного часа в Госдуме.
Идею подал один из депутатов. Голикова отметила, что рождения ребенка — это семейные отношения, а не трудовые.
«Устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это, в принципе, идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата — это установленные в соответствии с Трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя», — передает ее слова «Интерфакс».
Как подчеркнула Голикова, поддержка семьи осуществляется через пособия, в частности материнский капитал и пособия нуждающимся.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил для снижения среднего возраста вступления в брак и рождения первого ребенка вернуться к системе 10-летнего обучения в школе.
По его словам, молодые специалисты задумываются о детях только к 27 годам из-за длительного обучения, а сокращение учебного процесса поможет молодым людям войти во взрослую жизнь на два года раньше, при этом без потери качества образования.
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