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Военная операция на Украине ,  
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Киев за две недели до возможного дефолта начал второй этап переговоров

Украина за 2 недели до дефолта начала второй этап переговоров об отсрочке выплат
Сюжет
Военная операция на Украине
Держатели украинских облигаций запланировали снова получить до $500 млн годовых, но пока не нашли компромисса с властями: Киев не готов сократить финансирование обороны. В Верховную раду поступил законопроект о приостановке выплат
Фото: Роман Пилипей / Getty Images
Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Украина и крупные держатели ее облигаций на этой неделе начали второй раунд переговоров о реструктуризации более $20 млрд долга, крайний срок наступает через две недели — 1 августа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Киев просит инвесторов согласиться на более крупные списания, чем они согласны сейчас, чтобы продолжать финансировать Вооруженные силы и послевоенное восстановление. По словам одного из собеседников, стороны постепенно сокращают разрыв в сроках погашения и купонных платежах, но держатели облигаций настаивают на увеличенных выплатах после окончания моратория.

Одновременно президентская партия «Слуга народа» инициировала рассмотрение законопроекта, который позволит правительству приостановить выплаты по внешнему долгу в качестве «технического шага» ради финансовой стабильности.

Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Если сделку не заключат, Украина может объявить дефолт в августе — после истечения срока действия долговых каникул.

В 2022 году держатели облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы для республики, полагая, что к этому времени конфликт уже завершится.

Кредиторы испытывают оптимизм насчет стабилизации финансового положения страны в связи с получением ей помощи от США и других стран Запада. Они хотели бы получить до $500 млн годовых в виде процентных платежей, выяснила ранее The Wall Street Journal.

Первый этап переговоров завершился неудачей. Киев предлагал снизить стоимость облигаций в иностранной валюте на 60%, кредиторы — на 22%. Минфин Украины пояснил, что предложение инвесторов не позволит достичь ключевых целей по госдолгу. «Cильные армии должны опираться на сильную экономику», — отметил глава министерства Сергей Марченко.

США и союзники опасаются, что выделенные на помощь Украине деньги в результате окажутся у держателей облигаций, если ей придется снова платить по госдолгу в каком-либо формате. Американская сторона и партнеры предоставили республике долговые каникулы до 2027 года примерно на $4 млрд.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина госдолг кредиторы дефолт Минфин Украины переговоры
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