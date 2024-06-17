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Военная операция на Украине ,  
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Кредиторы отказали Украине в списании $20 млрд долга

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Военная операция на Украине
Украина пытается избежать дефолта в августе, когда подойдет срок выплат по облигациям. Кредиторы отказались сократить цену бумаг на 60%, указав: желание Киева выше ожиданий рынка, что может помешать будущим инвестициям
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Спецкомитет кредиторов, представляющий собственников почти 20% еврооблигаций, не согласился на предложение Украины реструктуризовать долг, сообщил украинский Минфин на Лондонской фондовой бирже.

Как уточняет Financial Times, речь шла о списании более $20 млрд долга для финансирования военных статей бюджета Украины, снизив стоимость облигаций в иностранной валюте на 60%. Вместо этого кредиторы предложили сократить цену на 22%. Такое сокращение, однако, не позволит достичь ключевых целей по долгу, пояснил Минфин, сославшись на позицию МВФ.

Если сделку не заключат, Украина может объявить дефолт в августе — после истечения срока действия долговых каникул.

В 2022 году держатели облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы для Украины, полагая, что к этому времени конфликт уже завершится.

Кредиторы испытывают оптимизм в вопросе стабилизации финансового положения страны в связи с получением Украиной помощи от США и других стран Запада. Они хотели бы получить до $500 млн годовых в виде процентных платежей, выяснила ранее Wall Street Journal.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Комитет держателей облигаций заверил в готовности продолжать переговоры о структурировании долга, но предупредил, что предлагаемое Украиной сокращение «значительно превысило ожидания рынка» и «может нанести существенный ущерб будущей базе инвесторов Украины».

«Cильные армии должны опираться на сильную экономику. По мере того, как мы приближаемся к крайнему сроку, мы должны призвать наших держателей облигаций продолжить продуктивные и добросовестные переговоры с более существенным облегчением долга», которое может достичь целей МВФ, сказал украинский министр финансов Сергей Марченко.

США и союзники обеспокоены, что деньги, выделенные на помощь Украине, в результате окажутся у держателей облигаций, если Киеву придется снова платить по госдолгу в каком-либо формате, отмечала WSJ. Американская сторона вместе с партнерами предоставили Украине долговые каникулы до 2027 года примерно на $4 млрд и опасаются, что держатели облигаций начнут взыскивать проценты до этого срока.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минфин Украины Украина дефолт госдолг списание долга Лондонская фондовая биржа

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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