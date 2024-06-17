Кредиторы отказали Украине в списании $20 млрд долга
Спецкомитет кредиторов, представляющий собственников почти 20% еврооблигаций, не согласился на предложение Украины реструктуризовать долг, сообщил украинский Минфин на Лондонской фондовой бирже.
Как уточняет Financial Times, речь шла о списании более $20 млрд долга для финансирования военных статей бюджета Украины, снизив стоимость облигаций в иностранной валюте на 60%. Вместо этого кредиторы предложили сократить цену на 22%. Такое сокращение, однако, не позволит достичь ключевых целей по долгу, пояснил Минфин, сославшись на позицию МВФ.
Если сделку не заключат, Украина может объявить дефолт в августе — после истечения срока действия долговых каникул.
В 2022 году держатели облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы для Украины, полагая, что к этому времени конфликт уже завершится.
Кредиторы испытывают оптимизм в вопросе стабилизации финансового положения страны в связи с получением Украиной помощи от США и других стран Запада. Они хотели бы получить до $500 млн годовых в виде процентных платежей, выяснила ранее Wall Street Journal.
Комитет держателей облигаций заверил в готовности продолжать переговоры о структурировании долга, но предупредил, что предлагаемое Украиной сокращение «значительно превысило ожидания рынка» и «может нанести существенный ущерб будущей базе инвесторов Украины».
«Cильные армии должны опираться на сильную экономику. По мере того, как мы приближаемся к крайнему сроку, мы должны призвать наших держателей облигаций продолжить продуктивные и добросовестные переговоры с более существенным облегчением долга», которое может достичь целей МВФ, сказал украинский министр финансов Сергей Марченко.
США и союзники обеспокоены, что деньги, выделенные на помощь Украине, в результате окажутся у держателей облигаций, если Киеву придется снова платить по госдолгу в каком-либо формате, отмечала WSJ. Американская сторона вместе с партнерами предоставили Украине долговые каникулы до 2027 года примерно на $4 млрд и опасаются, что держатели облигаций начнут взыскивать проценты до этого срока.
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