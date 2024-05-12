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Новое правительство 2024 ,  
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Новак рассказал о новом национальном проекте

Новак: Россия запустит новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»
Сюжет
Новое правительство 2024
К 2030 году Россия, согласно поручению Владимира Путина, должна войти в четверку крупнейших мировых экономик. В первую очередь процесс должен сопровождаться ростом доходов населения и предприятий, заявил Александр Новак
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» будет направлен на достижение национальной цели по созданию устойчивой и динамичной экономики. Об этом заявил и.о. вице-премьера Александр Новак на заседании профильного комитета Госдумы, передает корреспондент РБК.

«Это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект», — сказал он.

7 мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них — устойчивая и динамичная экономика.

Новак напомнил, что глава государства поставил задачу, чтобы Россия к 2030 году вошла в четверку экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). Процесс должен сопровождаться не просто ростом объемов экономики, а в первую очередь ростом доходов населения и предприятий, заключил и.о. вице-премьера.

11 мая и.о. премьер-министра Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. В пресс-службе кабмина сообщили, что теперь Новак будет курировать «экономический блок» — вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер.

На выступлении перед Госдумой Мишустин назвал шесть основных направлений для работы нового правительства, включая развитие и укрепление экономики.

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Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Первым направлением национального проекта является обеспечение инвестиционной активности в России, условий для развития бизнеса и доступное финансирование. Новак подчеркнул, что в стране в этой сфере уже работают СЗПК (соглашения о защите и поощрении капвложений), используются средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), фабрика проектного финансирования, государственно-частное партнерство (ГЧП).

Второе направление нацпроекта — это повышение производительности труда. «В соответствии с указом будет обеспечено увеличение к 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей и 100% государственных и муниципальных организаций социальной сферы», — сказал Новак.

Третьим направлением будет поддержка малого и среднего предпринимательства. Рост доходов на одного работника малого и среднего бизнеса в предстоящие шесть лет должен быть на 20% выше темпов роста ВВП, подчеркнул Новак. По его словам, к 2030 году также будут созданы не менее 100 промышленных парков и технопарков, бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Новак также назвал в качестве важного аспекта в рамках нацпроекта вопросы климата и энергоперехода. «Вы знаете, у нас есть и цель, которую президент поставил к 2060 году. Вот, поэтому эта работа будет продолжена, в том числе вместе с партнерами из ШОС, БРИКС, ЕАЭС», — подчеркнул он. В октябре Путин утвердил Климатическую доктрину России, которая предполагает в том числе достижение баланса между выбросами и их поглощением к 2060 году.

Среди других аспектов Новак также выделил снижение географического неравенства регионов за счет различных инструментов поддержки и продолжение системной координации работы по развитию экономики предложения — выявление узких мест, дисбаланса спроса и предложения, формирование отраслевых балансов спроса и предложения.

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Персоны
Татьяна Киселева, Георгий Смирнов
Александр Новак нацпроекты экономика России
Александр Новак фото

Александр Новак

и.о. вице-премьера России
23 августа 1971 года
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