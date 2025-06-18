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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Глава «АвтоВАЗа» рассказал о красных линиях и оценил падение продаж

Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Максим Соколов признал, что на складах скопилось много машин. При этом глава компании пообещал «держать фронт»

Интервью. Максим Соколов
Интервью. Максим Соколов
(Видео: Телеканал РБК)
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Снижение продаж автомобилей в этом году ведет к росту запасов на складах, что негативно сказывается на работе компании. Об этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Соколова, если в мае прошлого года, например, были проданы 40 тыс. машин производства «АвтоВАЗа», то в мае этого года показатель составил 26 тыс. Это привело к увеличению числа автомобилей на складах. «Те запасы, которые перешли с прошлого года, они подошли уже к отметке трех- и даже четырехмесячных продаж. Примерно находится в пределах 95–100 тысяч. Это много».

«Любой запас сильно тянет карман, и при необходимости резервирования для поддержания этих запасов больших средств, которые стоят дорого, конечно, ухудшает финансовое состояние. Но тем не менее мы с уверенностью смотрим вперед и считаем, что мы справимся с такой ситуацией, несмотря на то что запасы не снижаются в целом по рынку», — заявил Соколов.

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Глава компании также отметил, что представленная на ПМЭФ машина Lada Azimut будет не только будущим флагманом компании, но и доступным автомобилем, чтобы обеспечить конкурентоспособность бренда.

По словам Соколова, компания на фоне конкуренции в том числе с китайскими автопроизводителями продает машины со скидками. «В непростой ситуации мы должны держать фронт, свои так называемые красные линии. И надо сказать, что наша команда с этим справляется успешно. Наша доля на рынке не падает. Она находится в пределах тех же самых 27–29%, а это больше четверти рынка, что является лучшим доказательством конкурентоспособности».

«Мы снижаемся ниже, лучше, чем снижается рынок. Тем не менее мы видим, что, наверное, по итогам года рынок покажет где-то продажи в абсолютных цифрах около 1 миллиона 200 тыс с учетом коммерческих автомобилей», — сказал Соколов. По его словам, в прошлом году продажи по рынку составили 1 млн 700 тыс.

По итогам 2024 года Максим Соколов сообщал, что реализация автомобилей компании (продажи и отправка машин со склада готовой продукции дилерам) составила почти 525 тыс. единиц (28% от всех продаж).

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«Это скажется, безусловно, на финмоделях, производственных планах, на инвестициях. Но тем не менее даже в этом рынке мы обеспечим жизнестойкость нашей модели и сможем удовлетворить всех, кто примет решение покупать автомобили бренда «Лада», — сказал он.

В рамках ПМЭФ АвтоВАЗ сегодня представил свой первый кроссовер Lada Azimut, созданный на базе Lada Vesta. Внутри Lada Azimut находится GigaChat от «Сбербанка». Среди функций — парковка по голосу, сообщил первый зампред «Сбербанка» Александр Ведяхин. Навигация по России работает на картах 2ГИС как офлайн, так и онлайн.

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