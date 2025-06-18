АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ на ПМЭФ представил свой первый кроссовер — Lada Azimut. Он создан на базе Lada Vesta.
Внутри Lada Azimut находится GigaChat от Сбербанка. Среди функций — парковка по голосу, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
Макет модели под названием Lada B+ Cross в январе показали президенту Владимиру Путину. Изначально новый кроссовер должны были строить на платформе Renault Duster, но после ухода компании в 2022 году было решено создавать автомобиль на базе Lada Vesta.
АвтоВАЗ также показал обновленный внедорожник Lada Niva Travel, версию Lada Aura для такси и спортивную версию Lada Iskra.
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