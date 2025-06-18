Сбербанк предупредил о риске переохлаждения российской экономики

К концу года Центробанк может снизить ключевую ставку с 20 до 17%, однако для роста российской экономики необходим более низкий уровень, например 12–14%, считает Ведяхин. По его прогнозу, в 2025 году ВВП России вырастет на 1–2%

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Российская экономика может «остыть» сильнее, чем нужно, из-за высоких процентных ставок и столкнуться с трудностями при возвращении на траекторию роста, заявил в интервью Reuters первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Существует опасность переохлаждения экономики и того, что мы не сможем выйти из этого спада, а дальнейший рост может оказаться весьма сдержанным», — сказал первый зампред правления «Сбера» в преддверии Петербургского международного экономического форума, который стартовал сегодня, 18 июня.

Ведяхин не исключил, что к концу года Банк России может снизить ключевую ставку с текущих 20 до 17%, но для возвращения российской экономики к росту необходима более низкая ставка. По его мнению, возобновить инвестиции и оживить экономический рост позволит только ключевая ставка ниже 15%.

«Я считаю, что ставка ниже 15%, то есть, грубо говоря, 12–14%, это уже хороший уровень для того, чтобы экономика начала оживать, расти и двигаться вперед», — добавил топ-менеджер Сбербанка.

Вместе с тем Ведяхин считает, что резко снижать ставку регулятор не станет, поскольку существует риск ускорения роста инфляции. «Чтобы остановить инфляцию и не допустить резкого спада производства, необходимы мудрость и чуткость регулятора и всех экономических и финансовых властей», — отметил он. По прогнозам Ведяхина, темпы роста российской экономики в 2025 году составят 1–2%.

Правительство и Банк России прогнозируют, что по итогам 2025-го рост ВВП страны будет ниже, чем в прошлом году. Согласно уточненной в апреле оценке Росстата, за 2024-й ВВП России вырос на 4,3%. Минэкономразвития ожидает, что он вырастет в этом году на 2,5%, но рост будет не фронтальным, а фрагментированным. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, в 2025 году ВВП увеличится в диапазоне 1–2%.

Ведяхин отметил, что такие факторы, как высокая ключевая ставка, слабый внутренний валютный рынок, логистические трудности, проблемы с платежами и продажа иностранной валюты из государственного резерва, обусловили укрепление рубля. Однако, говоря об обменном курсе, он указал, что рубль в настоящее время переоценен. «Если бы все было относительно сбалансировано, учитывая текущие цены на нефть и макроэкономические факторы, он должен был быть на уровне 90–95 за доллар», — объяснил он.

С 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. А также предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, в случае если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.



Официальные курсы доллара и евро используются в том числе для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи. На 18 июня Банк России установил официальный курс доллара США на уровне 78,71 руб., евро — 90,75 руб.

В начале недели замруководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что текущая модель роста экономики России себя исчерпала. По его словам, для дальнейшего развития экономики необходимо «сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень». В Кремле отметили, что правительство и администрация президента активно обсуждают подходы, которые позволят развивать российскую экономику, но в этом вопросе есть «разные нюансы».

Если ключевая ставка будет слишком долго оставаться высокой, у российской экономики не останется средств на развитие, считает первый вице-премьер Денис Мантуров. По его оценке, снижение ключевой ставки Банка России всего на 1 процентный пункт экономит для федерального бюджета более четверти триллиона рублей.

Президент Владимир Путин говорил, что охлаждение российской экономики неизбежно. При этом он призвал действовать «очень аккуратно» и не допустить «излишнего охлаждения, как в криокамере».