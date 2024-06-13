Прогрессия НДФЛ и 15% на вклады. Что изменится в налогах для нерезидентов

Удаленщиков, работающих на российские компании из-за границы, ждет такая же прогрессия НДФЛ, как и российских налоговых резидентов. В ряде аспектов налоговое законодательство для уехавших ужесточится

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Россияне, живущие за границей и работающие удаленно на российские компании, продолжат платить налог на доход физических лиц (НДФЛ), как и налоговые резиденты России. С 2025 года их ждет новая прогрессивная шкала налогообложения со ставками от 13 до 22%. РБК разбирался, что изменится в налогообложении нерезидентов.

Законопроект, предполагающий налоговые изменения в России, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Ожидается, что он будет принят уже в текущую сессию, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. О необходимости перехода к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», заявил еще в конце февраля президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Гражданин России перестает быть ее налоговым резидентом, если находится за границей 183 дня и более в течение одного календарного года. По общему правилу нерезиденты платят НДФЛ по ставке 30% с доходов от источников в России. С иностранных источников нерезиденты не должны платить налог в России, но могут быть обязаны платить его в иностранном государстве пребывания.

Прогрессия для нерезидентов

С этого года для россиян, уехавших за границу, но работающих удаленно в штате российских компаний, действует исключение: они платят НДФЛ как налоговые резиденты России — по ставке 13% при годовом доходе до 5 млн руб. и 15% при доходе выше 5 млн руб. (независимо от налогового статуса и места работы в договоре). Аналогичная норма заработает с 2025 года в отношении удаленщиков, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Этот подход, согласно законопроекту правительства, не изменится и дальше: работодатель дистанционщиков будет удерживать с их зарплаты НДФЛ по ставкам для резидентов. Таким образом, их ждет та же прогрессивная шкала:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Применение ставки НДФЛ в отношении налоговых нерезидентов будет осуществляться в аналогичном размере, как если бы они являлись налоговыми резидентами России, исключительно в случае, если трудовые функции осуществляются дистанционно, что подтверждается трудовым договором с российской компанией, работодателем или дополнительным соглашением к такому договору, подчеркивает юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите. Положение применяется не только в отношении зарплаты, но и других выплат, связанных с выполнением трудовой функции (оплата отпуска, выплата при увольнении, пособие по временной нетрудоспособности), уточняет она.

Налоги на доходы от вкладов и продажи имущества

По действующей норме нерезиденты платят налог на доход от вкладов или процентов на остаток на счетах в российских банках так же, как и резиденты, — по ставке 13% или же 15%, если налоговая база составляет более 5 млн за год (с превышения). Налог уплачивается с суммы дохода по вкладам, превышающей установленный лимит: 1 млн руб., умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ на начало месяца в течение года, в котором получен доход. Исходя из этого, необлагаемая сумма дохода по вкладам за 2023 год составляла 150 тыс. руб. (ключевая ставка на 1 декабря составляла 15%). Россияне впервые заплатят налог на вклады в этом году.

С 2025 года, согласно предложению Минфина, налогообложение доходов от процентов по вкладам претерпит изменения. Нерезиденты будут платить налог с таких доходов в размере 15% независимо от размера налоговой базы. Для резидентов предполагается ограниченная двумя ступенями прогрессия: 13%, если доход по вкладам меньше или равен 2,4 млн руб. (с учетом необлагаемой суммы), и 15% — если он выше.

Кроме того, норма, по которой налогоплательщик освобождается от уплаты налога при продаже имущества, находящегося в его собственности в течение минимального предельного срока (в случае недвижимости он составляет пять лет), согласно законопроекту, останется без изменений, говорит управляющий партнер и руководитель налоговой практики ASB Consulting Group Роман Маргулис. «Таким освобождением также может воспользоваться налоговый нерезидент», — отмечает он, ссылаясь на письмо Минфина 17 мая 2023 года. В документе говорится, что при продаже недвижимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика, не являющегося налоговым резидентом России, в течение минимального предельного срока владения, доход, полученный от его продажи, освобождается от НДФЛ.

Однако при получении в дар или продаже имущества, которое было в собственности менее установленного минимального срока, ставка НДФЛ составит 13%, если доход менее 2,4 млн руб., и 15%, если он выше, независимо от налогового статуса, указывает Маргулис.

Кроме того, при продаже недвижимости раньше минимального предельного срока владения налоговые нерезиденты не могут воспользоваться правом на налоговый вычет в размере расходов, понесенных на приобретение недвижимости. Аналогичное ограничение сохраняется и при реализации транспорта до истечения трех лет, напоминает Куркулите. «Это не нововведение, однако, к сожалению, очень часто налогоплательщики забывают об этом важном аспекте и продают относительно недавно приобретенный транспорт или недвижимость в год, когда статус налогового резидента уже утрачен. И в этом случае обложение НДФЛ всей суммы от реализации, а не с разницы между доходом и расходом, является для таких нерезидентов неприятным сюрпризом», — поясняет она.

Налоги на дивиденды и продажу акций

Ставка НДФЛ на доходы в виде дивидендов для нерезидентов сохраняется на уровне 15%. Для резидентов налог на дивиденды будет исчисляться по ставкам 13 и 15% с порогом перехода в 2,4 млн руб.

При этом положения Налогового кодекса об освобождении от уплаты налога от реализации акций будут скорректированы, обращает внимание руководитель практики ФБК Legal Мария Семенова. Сейчас НДФЛ с продажи долей российских компаний, если они находятся в непрерывной собственности более пяти лет, не платит никто — ни резиденты, ни нерезиденты. Законопроект предполагает, что льготы лишатся нерезиденты, а также резиденты, если их доход от продажи ценных бумаг превысит 50 млн руб.

«Если физическое лицо на момент реализации акций (долей) является налоговым нерезидентом, то освобождение будет недоступно», — говорит Семенова. «Законопроект может свидетельствовать о желании законодателя дать налоговые преимущества в первую очередь тем инвесторам на рынке ценных бумаг и собственникам бизнеса, которые постоянно находятся на российской территории», — полагает она.

Аналогичное ужесточение касается и нормы о доходах с продажи или погашения акций, облигаций, паев, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, добавляет адвокат Taxology Олеся Лепехина. Сейчас их держатель освобождается от НДФЛ с доходов по ним, если владеет ими более одного года. Согласно законопроекту, льгота сохранится только для налоговых резидентов при условии, что доход составит менее 50 млн руб.

Отказ от возможности применения льготы при владении акциями и долями более пяти лет, говорит Куркулите, ударит в первую очередь по нерезидентам-бизнесменам, у которых в собственности находятся доли в российских обществах и которые планируют выходить из российского бизнеса, а также по нерезидентам, которые долгосрочно владеют акциями в российских компаниях.