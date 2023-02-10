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На российских погранпунктах решили установить систему распознавания лиц

Фото: Евгений Ашихмин / РИА Новости
Фото: Евгений Ашихмин / РИА Новости

Власти планируют оснастить автомобильные пункты пропуска на российских границах новой системой распознавания лиц, следует из данных портала госзакупок. Соответствующая заявка была размещена в начале февраля, внимание на нее обратили «РБК Калининград» и другие СМИ.

Заказчиком выступило ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», на работы оно готово выделить 830 млн руб. Сроки поставки оборудования — до 25 ноября 2023 года.

Согласно документам, системы планируют установить в Приморье и Забайкальском крае на трех погранпунктах с Китаем («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»); в Калининградской области на границах с Литвой и Польшей («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»); в Оренбургской области на российско-казахстанской границе («Маштаково», «Орск» и «Сагарчин»). Также предполагается, что систему установят на пункте «Адлер» в Краснодарском крае на границе с Абхазией.

В техническом задании говорится, что система должна сравнивать лицо водителя на изображении со всеми данными, хранящимся в некой «биометрической базе данных или в определенном списке».

9 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон, который предполагает бронирование даты и времени пересечения границы для водителей грузовиков. В нижней палате считают, что инициатива позволит избежать очередей на границе. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября.

Теги
распознавание лиц Госзакупки погранпункты
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