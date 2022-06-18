Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России
Ситуация с авиакеросином в России сложилась парадоксальная: цены на него растут несмотря на снижение спроса, сообщил в интервью РБК глава ФАС Максим Шаскольский.
«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал он.
Собеседник РБК назвал сложившуюся ситуацию «необычной», однако заверил, что на цены на авиабилеты она сейчас не влияет. По его словам, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть средств.
ФАС будет следить за рынком авиакеросина, заверил Шаскольский
Пассажиропоток российских авиакомпаний снижается в 2022 году из-за запрета на полеты российским перевозчикам в Европу, а также из-за угрозы ареста бортов, находящихся в лизинге у иностранных компаний. В конце марта министр транспорта Виталий Савельев прогнозировал снижение пассажиропотока по итогам года почти на 10%. Совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев в начале июня давал более мрачный прогноз — снижение на 37%.
Цены на авиационный керосин растут с апреля 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПБМТСБ). Если в апреле 2020 года тонна авиакеросина стоила около 24 тыс. руб., то к концу года ее цена приблизилась к 40 тыс., а в сентябре 2021 года перешагнула отметку в 50 тыс. В январе 2022 года стоимость авиатоплива установила рекорд, превысив планку в 60 тыс. руб. за т. По данным на 17 июня цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за т.
Авиаперевозчики выражали беспокойство растущими котировками еще весной 2021 года. Замглавы S7 Group Дмитрий Куделькин тогда в мае утверждал, что при сохранении цен на уровне мартовских дополнительные расходы авиакомпаний могут составить 70 млрд руб. в год. В конце года генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов сообщал, что траты на авиакеросин в 2021 году «отъели» от финансового результата перевозчика миллиарды рублей.
ФАС весной 2021 года предложила авиакомпаниям применять при закупке топлива биржевые и внебиржевые индикаторы, а также повысить ликвидность биржевых торгов.
На этом фоне авиабилеты в 2021 году также росли в цене, однако власти опровергли связь с дорожающим авиакеросином. В декабре профильные ведомства подготовили доклад по поручению вице-премьера Александра Новака, в котором указали, что доля расходов авиакомпаний на топливо в 2021 году осталась примерно на уровне 2020 года (21% в 2021 году, 20% — в 2020 году), тогда как в 2018-2019 годах она составляла около 30%. «Указанная динамика показывает, что доля затрат на топливо в расходах авиакомпаний заметно снижается, а динамика изменения цен на авиабилеты зависит не только от изменения цен на авиакеросин, а также обусловлена фактором сезонности массового спроса на перелеты, стоимостью услуг по техническому обслуживанию воздушных судов, расходами на оплату труда и прочими расходами», — говорилось в докладе.