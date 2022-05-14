Индия ограничила экспорт пшеницы

Индия рассчитывала заместить Украину на рынке пшеницы, но теперь страна запретила экспорт за исключением поставок с санкции правительства «для удовлетворения потребностей других стран» и по уже выпущенным аккредитивам

Правительство Индии ограничило экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщает Times of India со ссылкой на заявление министерства торговли.

Исключение сделано для поставок по уже выпущенным аккредитивам, а также для экспорта на основании разрешения правительства Индии «для удовлетворения потребностей других стран» по просьбе их властей.

Во всех остальных случаях экспорт запрещен, решение уже вступило в силу.

Как отмечает Bloomberg, в мире рассчитывали, что Индия сможет заместить на рынке пшеницы Украину, одного из ведущих поставщиков. До начала российской военной операции на Россию и Украину приходилось больше трети общемирового объема экспорта зерновых, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Власти Индии рассчитывали, что в 2022-2023 годах экспорт пшеницы составит рекордные 10 млн тонн на фоне растущего мирового спроса, сообщало министерство торговли страны. Годом ранее страна экспортировала 7 млн тонн пшеницы, около половины объема поставок пришлось на Бангладеш.



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