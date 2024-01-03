Нобелевский лауреат посоветовал молодежи не спешить в айтишники

Кристофер Писсаридес: будущее не за техникой и ИТ, а за эмпатичными профессиями

Профессии, которые кажутся сейчас привлекательными, в будущем приведут к проигрышу, считает профессор Кристофер Писсаридес. Он призвал выбирать «эмпатичные» специальности, которые не сможет заменить искусственный интеллект

Кристофер Писсаридес (Фото: Zaro De Luca / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Молодым людям, выбирающим сейчас профессию, не стоит стремиться изучать естественные науки, технические дисциплины и математику, поскольку в будущем будут гораздо выше цениться «эмпатические» и творческие навыки, которые помогут процветать в мире доминирования искусственного интеллекта.

С таким прогнозом, как сообщает Bloomberg, выступил лауреат Нобелевской премии, специалист по рынку труда, профессор Лондонской школы экономики Кристофер Писсаридес.

Он считает, что работники, занятые в определенных сферах ИТ, рискуют собственными руками посеять «семена саморазрушения», продвигая искусственный интеллект, который в конечном итоге займет их же рабочие места.

В целом Писсаридес с оптимизмом воспринимает влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Он выразил обеспокоенность по поводу тех, кто изучает предметы STEM в надежде воспользоваться технологическим прогрессом (STEM — англ. science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика. — РБК).

По его мнению, несмотря на быстрый рост спроса на навыки STEM в настоящее время, рабочие места, требующие более традиционных личных навыков, таких как гостиничный бизнес и здравоохранение, по-прежнему будут доминировать на рынке труда.

«Навыки, которые необходимы сейчас для сбора данных, их сопоставления, разработки и использования их для создания следующего этапа ИИ или, что более важно, чтобы сделать ИИ более применимым для рабочих мест, сделают навыки, которые необходимы сейчас, устаревшими, потому что ИИ будет выполнять эту работу», — сказал он.

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«Несмотря на то,что вы видите рост, их [рабочих мест] все еще не так много, чтобы обеспечить работой всех выпускников STEM», — считает ученый.

В долгосрочной перспективе управленческие, творческие и эмпатические навыки, включая коммуникацию, обслуживание клиентов и здравоохранение, вероятно, останутся востребованными, поскольку их в меньшей степени заменяют технологии, особенно искусственный интеллект, считает Писсаридес.

«Когда вы говорите, что большинство рабочих мест будут связаны с личной гигиеной, общением, хорошими социальными отношениями, люди могут сказать: «О боже, неужели это то, чего мы должны ожидать в будущем», — пояснил Писсаридис и призвал не относиться к этим рабочим местам свысока. «Они лучше, чем те, которыми раньше занимались выпускники вузов», — резюмировал лауреат Нобелевской премии.

В 2016 году Писсаридес предсказал России судьбу Японии, экономика которой стагнировала в последние годы. «Главный риск состоит в том, что Россия застрянет на одном месте, как Япония. Но Япония достигла очень высокого уровня, а риск в том, что Россия застрянет на низком уровне», — пояснил тогда свою мысль Писсаридес.