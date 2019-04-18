Глава Дагестана заявил о потере 35% поставляемого в регион газа

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,97 +0,13 EUR Бирж. 71,97 -0,13 Brent 71,69 -0,26% USD Нал. 64,46 63,55 EUR Нал. 72,57 71,66 USD ЦБ 64,07 +0,12 EUR ЦБ 72,24 -0,12 EUR/USD 1,1243 -0,0050 BTC/USD Бирж. 5 272,97 +18,41 IMOEX 2 552,47 -0,61% RTSI 1 257,02 -0,67% DJIA 26 495,52 +0,17% Nasdaq 7 963,91 -0,40%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Юнипро ₽2,88 (+8,11%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,25%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+8,11%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,25%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 64,07 (+0,12) Quote, 14:02
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 72,24 (-0,12) Quote, 14:02
Штабы Зеленского и Порошенко за день до дебатов не договорились о формате Политика, 18:02 «Просто так»: в чем польза бессмысленных действий РБК и AFI Development, 18:00 Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании Политика, 17:59 Новые рекорды или падение: что ждет Litecoin Крипто, 17:57 Билеты на дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе закончились Политика, 17:43 Порошенко допустил дефолт в случае возвращения Приватбанка Коломойскому Политика, 17:40 Как стартап с Урала WiseSoil стал экспортером зеленых технологий Зеленая экономика, 17:29  Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть РБК и «Билайн» Бизнес, 17:28 Какие мусоросжигательные заводы строят в Европе и Азии Зеленая экономика, 17:25  Порошенко попросил украинцев не дать превратить страну в Малороссию Политика, 17:22 «Газпром» заключил мировое соглашение с подрядчиком «Южного потока» Бизнес, 17:21 Откатный ряд: универсальный рецепт для борьбы с откатами в ретейле Pro, 17:20 Путин заявил о готовности российского бизнеса к восстановлению Нотр-Дама Общество, 17:15 Трамп прокомментировал выводы комиссии Мюллера словами Game Over Политика, 17:14
Общество ,  
0 
Глава Дагестана заявил о потере 35% поставляемого в регион газа
Ежегодно Дагестан получает 3,2 млрд куб. м газа, причем потери составляют 35% от этого объема, рассказал Владимир Васильев. Из-за хищений газа в регионе возбудили 11 уголовных дел
Владимир Васильев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Потери газа в Дагестане составляют более трети от общего объема поставляемого в республику топлива, сообщил глава региона Владимир Васильев на форуме «Сообщество», передает ТАСС.

«Мы получаем 3,2 млрд [куб. м] газа [в год]. Ставропольский край получает 8 млрд [куб. м], у них потерь 1%, у нас — 35%, и это длилось годами», — сказал глава республики.

По факту хищений газа в Дагестане возбудили 11 уголовных дел, по которым проходят 250 руководителей разного уровня. Кроме того, был арестован экс-глава «Газпром межрегионгаза Махачкала» Владимир Анастасов.

Источник РБК называл Анастасова человеком Рауля Арашукова, советника гендиректора «Газпром межрегионагаза». Последнего задержали в конце января, его арестовали по обвинению в создании преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 млрд руб. Кроме того, был задержан и арестован сын Арашукова Рауф, сенатор от Карачаево-Черкесии. Его обвиняют в причастности к двум заказным убийствам, давлении на свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Общество
Газ, убийства и призывы к свержению: за что задержали сенатора от КЧР

В 2017-м компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» сообщала, что за полгода в Дагестане возбудили 120 уголовных дел по факту хищения газа. Ущерб от незаконных врезок составил более 44 млн руб. При этом в 52,3% похищенный газ использовали для отопления коммерческих помещений. В 2018-м выделившаяся из «Газпром межрегионгаза Пятигорск» компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» также заявляла о незаконных врезах в газопровод.

В ноябре 2018-го президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и генпрокурору Юрию Чайке принять «незамедлительные меры» по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов в Дагестане.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дагестан, поставки газа
Зеленая экономика: глобальные экономические тренды в новом проекте РБК Все материалы
Материалы по теме
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
Общество
Суд продлил арест Раулю Арашукову по делу о хищении газа на 31 млрд руб.
Общество
Прокурор сообщил о 17 фигурантах дела Рауля Арашукова о хищении газа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter