Глава Дагестана заявил о потере 35% поставляемого в регион газа

Ежегодно Дагестан получает 3,2 млрд куб. м газа, причем потери составляют 35% от этого объема, рассказал Владимир Васильев. Из-за хищений газа в регионе возбудили 11 уголовных дел

Владимир Васильев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Потери газа в Дагестане составляют более трети от общего объема поставляемого в республику топлива, сообщил глава региона Владимир Васильев на форуме «Сообщество», передает ТАСС.

«Мы получаем 3,2 млрд [куб. м] газа [в год]. Ставропольский край получает 8 млрд [куб. м], у них потерь 1%, у нас — 35%, и это длилось годами», — сказал глава республики.

По факту хищений газа в Дагестане возбудили 11 уголовных дел, по которым проходят 250 руководителей разного уровня. Кроме того, был арестован экс-глава «Газпром межрегионгаза Махачкала» Владимир Анастасов.

Источник РБК называл Анастасова человеком Рауля Арашукова, советника гендиректора «Газпром межрегионагаза». Последнего задержали в конце января, его арестовали по обвинению в создании преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 млрд руб. Кроме того, был задержан и арестован сын Арашукова Рауф, сенатор от Карачаево-Черкесии. Его обвиняют в причастности к двум заказным убийствам, давлении на свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.