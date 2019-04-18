Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Аналитики агентства поставили Венесуэлу во главу списка стран, в которых сильная инфляция сочетается с высоким уровнем безработицы

Фото: Andre Coelho / Bloomberg

Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index). Основанием для включения в рейтинг является сочетание сильной инфляции с высокой безработицей, именно оно, по мысли составителей «Индекса несчастья», сильнее всего подрывает уровень жизни обитателей попавших в него стран.

Власти Венесуэлы вот уже несколько лет не раскрывают данные о темпах ростах потребительских цен и уровне безработицы в стране, однако аналитики Bloomberg полагают, что в 2019 году инфляция превысит 8 млн процентов против примерно 930 тыс. процентов в предыдущем году.

Наряду с Венесуэлой в топ-10 самых несчастных экономик мира попал и ряд ее соседей по Южной Америке — Аргентина (второе место), Уругвай (седьмое), Бразилия (восьмое). Свои места в верхней части таблицы сохранили ЮАР (третье), Турция (четвертое), Греция (пятое) и Украина (шестое), которые, как подчеркивает Bloomberg, по-прежнему переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют «скудный прогресс в деле укрощения роста цен и возвращения людей на работу».

Самой же «счастливой» экономикой мира, где низкая инфляция сочетается со столь же низким уровнем безработицы, Bloomberg вновь признал Таиланд. Сингапур в обновленном рейтинге опустился с чистого второго на третье место, которое он делит с Японией, уступая «серебро» Швейцарии.

Лидером опубликованного в марте 2019 года «Индекса несчастья» от FocusEconomics также стала Венесуэла, однако на второе место в нем вышла Зимбабве. Главной причиной высокого «уровня несчастья» в этой африканской стране эксперты FocusEconomics называют огромную безработицу, по оценкам аналитиков, в 2019 году без работы окажутся около 80% трудоспособных зимбабвийцев (от использования собственной валюты Зимбабве отказалось из-за галопирующей инфляции еще в 2009 году).