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Экономика ,  
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Fitch улучшил прогноз по российской экономике на 2021 год

На фоне высоких цен на нефть агентство ожидает роста ВВП на 3,3%, что на 0,3 п.п. больше предыдущего прогноза. Активный рост экономики эксперты Fitch анонсируют на второе полугодие
Курс доллара ЦБ USD ₽73,102 +0,19%
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Международное рейтинговое агентство Fitch на 0,3 п.п. улучшило прогноз по ВВП России в 2021 году. Об этом говорится в обзоре перспектив мировой экономики за март (есть у РБК).

Теперь агентство прогнозирует для России в этом году рост экономики на 3,3%. Улучшение прогноза, как сообщают эксперты Fitch, связано с повышением цен на нефть.

В агентстве отметили, что в начале года на экономическую активность негативный эффект оказала вторая волна пандемии COVID-19 и достаточно высокие уровни заболеваемости и смертности. Во втором полугодии, согласно оценке Fitch, ВВП начнет расти в связи с восстановлением инвестиционной активности и продолжающейся вакцинацией населения.

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Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

В то же время рейтинговое агентство сохранило прежний прогноз роста российской экономики в 2022 году в 2,7%. Эксперты полагают, что следующий год будет компенсировать экономический спад прошлого.

Уровень инфляции в России к концу 2021 года составит 4,2%. По мнению специалистов Fitch, высокие цены на нефть будут способствовать укреплению рубля, но этот эффект может быть частично нивелирован накоплением нефтяных доходов в рамках бюджетного правила, сохраняющейся геополитической напряженностью и риском новых санкций.

В сентябре Fitch прогнозировало, что российский рубль укрепится по отношению к доллару в 2021–2022 годах. По этим оценкам, в нынешнем году доллар будет стоить 70 руб., а в следующем — 69 руб.

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Финансы
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

В марте в ВШЭ пришли к выводу, что Россия впервые за последние 30 лет прошла кризис лучше, чем остальной мир в целом. Глобальный ВВП сократился в 2020 году на 3,5%, в то время как падение российской экономики составило 3,1%.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в первом квартале 2021 года российская экономика, несмотря на активное восстановление, все еще не сможет дотянуть до показателей прошлого года, когда последствия коронавирусного кризиса еще не проявились столь явно. Министр считает, что экономика превзойдет прошлогодние цифры во втором-третьем квартале. Будут сниматься введенные из-за пандемии ограничение, и вместе с этим начнут расти доходы населения.

Автор
Михаил Котляр
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