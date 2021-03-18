Fitch улучшил прогноз по российской экономике на 2021 год

На фоне высоких цен на нефть агентство ожидает роста ВВП на 3,3%, что на 0,3 п.п. больше предыдущего прогноза. Активный рост экономики эксперты Fitch анонсируют на второе полугодие

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Международное рейтинговое агентство Fitch на 0,3 п.п. улучшило прогноз по ВВП России в 2021 году. Об этом говорится в обзоре перспектив мировой экономики за март (есть у РБК).

Теперь агентство прогнозирует для России в этом году рост экономики на 3,3%. Улучшение прогноза, как сообщают эксперты Fitch, связано с повышением цен на нефть.

В агентстве отметили, что в начале года на экономическую активность негативный эффект оказала вторая волна пандемии COVID-19 и достаточно высокие уровни заболеваемости и смертности. Во втором полугодии, согласно оценке Fitch, ВВП начнет расти в связи с восстановлением инвестиционной активности и продолжающейся вакцинацией населения.

В то же время рейтинговое агентство сохранило прежний прогноз роста российской экономики в 2022 году в 2,7%. Эксперты полагают, что следующий год будет компенсировать экономический спад прошлого.