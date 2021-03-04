В ВШЭ заключили, что Россия впервые за 30 лет прошла кризис лучше мира

ВВП страны упал на 3,1%, в то время как глобальная экономика показала снижение в 3,5%. В ВШЭ отметили, что в целом влияние пандемии выше озвученных цифр, но благодаря антикризисным мерам удалось избежать падения в 7–8 п.п.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия впервые за постсоветский период прошла кризис лучше, чем мир в целом. Об этом свидетельствуют данные макроэкономического исследования института «Центр развития» ВШЭ.

Эксперты «вышки» отмечают, что глобальная экономика в результате пандемии COVID-19 упала в 2020 году в среднем на 3,5%. Российский ВВП в то же время сократился на 3,1%, что меньше, чем прогнозировалось.

В качестве примера приводится кризис 2015 года — тогда экономика страны из-за санкций упала на 2,0%, в то время как мировой ВВП вырос на 3,4%. После мирового экономического кризиса 2007–2008 годов Россия в 2009 году показала снижение на 7,8%. Глобальный ВВП тогда снизился только на 0,1%.

«Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», — говорится в бюллетене ВШЭ.