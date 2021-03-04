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Антикризисные меры ,  
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В ВШЭ заключили, что Россия впервые за 30 лет прошла кризис лучше мира

ВВП страны упал на 3,1%, в то время как глобальная экономика показала снижение в 3,5%. В ВШЭ отметили, что в целом влияние пандемии выше озвученных цифр, но благодаря антикризисным мерам удалось избежать падения в 7–8 п.п.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия впервые за постсоветский период прошла кризис лучше, чем мир в целом. Об этом свидетельствуют данные макроэкономического исследования института «Центр развития» ВШЭ.

Эксперты «вышки» отмечают, что глобальная экономика в результате пандемии COVID-19 упала в 2020 году в среднем на 3,5%. Российский ВВП в то же время сократился на 3,1%, что меньше, чем прогнозировалось.

В качестве примера приводится кризис 2015 года — тогда экономика страны из-за санкций упала на 2,0%, в то время как мировой ВВП вырос на 3,4%. После мирового экономического кризиса 2007–2008 годов Россия в 2009 году показала снижение на 7,8%. Глобальный ВВП тогда снизился только на 0,1%.

Греф оценил спад российской экономики в 2020 году
Экономика
Герман Греф

«Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», — говорится в бюллетене ВШЭ.

По оценкам института, падение экономики помогли смягчить действие бюджетного правила, антикризисные меры и политика таргетирования инфляции. Без них падение могло бы составить 7–8 п.п.

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Однако эксперты не отрицают, что воздействие пандемии оказало большее влияние на экономику, чем обозначенные 3,1%. Минэкономразвития до пандемии предполагало рост ВВП в 2020 году на уровне 1,7%. Таким образом, коронакризис теоретически мог привести к спаду экономики страны примерно на 4,7 п.п.

В ВШЭ выделили четыре основных последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19: сокращение потребительской активности, сложности поддержания производств из-за реструктуризации экономики, резкое снижение объемов экспорта, обрушение общемировых цен на нефть.

Глава Сбербанка Герман Греф в феврале заявил, что конечное падение ВВП России по итогам 2020 года составит 3,4%, что несколько хуже оценок Росстата, на которые в своем исследовании опирается ВШЭ. Греф при этом отметил, что даже такой результат на фоне других стран является «очень неплохим».

Аналитики оценили влияние «демографического следа» пандемии на экономику
Экономика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Минэкономразвития ожидало спада экономики России по итогам прошлого года на 3,8%, Центробанк — на 4–5%, Центр развития НИУ ВШЭ — на 4%, Международный валютный фонд и британская Oxford Economics — на 3,6%.

Как говорил в начале февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников, сейчас российская экономика начинает восстанавливаться. Она пока еще не дотягивает до показателей первого квартала 2020 года, когда работала в «доковидном» режиме. Власти рассчитывают, что ВВП превзойдет показатели прошлого года во втором-третьем квартале. В связи с этим доходы населения начнут расти ближе к осени 2021-го.

Автор
Михаил Котляр
Россия кризис пандемия ВВП экономика
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