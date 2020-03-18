Курс доллара на международных торгах превысил 82 руб., евро — 90 руб.
Курс евро на рынке Forex превысил отметку 90 руб., следует из данных торгов.
По состоянию на 21:32 мск курс доллара вырос до 82,77 руб., евро — до 90,1 руб.
Ранее курс доллара на Московской бирже достиг отметки 80,87 руб., а евро — 88,725 руб. Таким образом, курсы обеих валют дошли до максимально установленного биржей предела.
Курсы доллара и евро растут на фоне снижения цен на нефть, которое продолжается после развала сделки ОПЕК+, произошедшего 9 марта. Тогда участники совместного заседания ОПЕК с представителями стран, не входящих в картель, не смогли договориться о дополнительном снижении нефтедобычи и соглашение распалось.