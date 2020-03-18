Вечером 18 марта цена нефти марки Brent на Лондонской бирже впервые с мая 2003 года упала ниже $25 за баррель. Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже $21 за баррель, также достигнув минимума февраля 2002 года.

Как прогнозируют аналитики Bloomberg, если падение котировок на американском фондовом рынке на фоне распространения нового коронавируса будет таким же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих развивающихся стран может упасть еще сильнее. Рост курса доллара к рублю, в частности, по их мнению, может составить до 30%, или примерно до 97 руб.