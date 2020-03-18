Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
СМИ сообщили о «минировании» четырех лайнеров в России Общество, 22:40 Moody's спрогнозировало рост стоимости долгов регионов из-за коронавируса Экономика, 22:40 В Италии за сутки от коронавируса умерли более 470 человек Общество, 22:34 ДНР закрыла пункты пропуска с Украиной из-за коронавируса Политика, 22:34 Индексы США упали на более чем 8% на фоне падения цен на нефть Финансы, 22:23 Теннисный сезон возобновится не ранее июня Спорт, 22:07 МИД Украины выразил протест из-за приезда Путина в Крым Политика, 22:04 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 22:00 Курс доллара на международных торгах превысил 82 руб., евро — 90 руб. Экономика, 21:50 Футболиста «Спартака» поместили на карантин после возвращения из Германии Спорт, 21:36 ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса Общество, 21:26 ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин Бизнес, 21:19 В Пензенской области ответили на сообщения о коронавирусе у жены депутата Общество, 21:08 РЖД ухудшили прогноз погрузки в 2020 году на фоне пандемии Бизнес, 21:04
Экономика ,  
0 

Курс доллара на международных торгах превысил 82 руб., евро — 90 руб.

До этого курсы обеих валют достигли предельно установленных значений на Московской бирже
Доллар/Рубль USD/RUB ₽80,870 +7,19% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽88,253 +6,45% Купить
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Курс евро на рынке Forex превысил отметку 90 руб., следует из данных торгов.

По состоянию на 21:32 мск курс доллара вырос до 82,77 руб., евро — до 90,1 руб.

Ранее курс доллара на Московской бирже достиг отметки 80,87 руб., а евро — 88,725 руб. Таким образом, курсы обеих валют дошли до максимально установленного биржей предела.

Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное
Экономика

Курсы доллара и евро растут на фоне снижения цен на нефть, которое продолжается после развала сделки ОПЕК+, произошедшего 9 марта. Тогда участники совместного заседания ОПЕК с представителями стран, не входящих в картель, не смогли договориться о дополнительном снижении нефтедобычи и соглашение распалось.

Вечером 18 марта цена нефти марки Brent на Лондонской бирже впервые с мая 2003 года упала ниже $25 за баррель. Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже $21 за баррель, также достигнув минимума февраля 2002 года.

Как прогнозируют аналитики Bloomberg, если падение котировок на американском фондовом рынке на фоне распространения нового коронавируса будет таким же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих развивающихся стран может упасть еще сильнее. Рост курса доллара к рублю, в частности, по их мнению, может составить до 30%, или примерно до 97 руб.

Автор: Виктория Полякова
Теги: евро
Материалы по теме
Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже
Экономика
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Финансы
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter