Торгово-промышленная палата увидела риск для ИТ-компаний из-за нового НДС

Исполнители госзаказов опасаются, что повышение НДС с 1 января сделает их контракты невыгодными: в них невозможно заложить новую ставку налога. Сильнее других может пострадать ИТ-отрасль, следует из письма ТПП в министерства

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Совет Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию информационных технологий и цифровой экономики предупредил о сложностях, с которыми могут столкнуться ИТ-компании, исполняющие госконтракты, после повышения ставки НДС с января 2019 года. Об этом говорится в письме председателя совета Николая Комлева в адрес Минкомсвязи, Минфина и Минпромторга (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил Комлев).

Как отмечается в письме совета ТПП, на исполнении ИТ-компаний находится множество государственных и муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году и ранее, срок исполнения которых истекает после 1 января 2019 года. В то же время в законе, увеличивающем ставку НДС после января 2019 года с 18 до 20%, вопросы, связанные с переходом, не урегулированы, а также не урегулирована однозначно возможность увеличения стоимости контрактов в связи с увеличением налоговой ставки.

РБК разбирался, кого коснется проблема и почему с жалобой обратились только участники ИТ-рынка.

Почему могут возникнуть проблемы Согласно федеральному закону № 303 с 1 января 2019 года в России повышается ставка налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. 28 августа Минфин опубликовал информационное письмо с разъяснением по вопросам изменения цены контрактов, заключенных по федеральному закону № 44, регулирующему закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Из него следовало, что перезаключать госконтракты в связи с новой ставкой НДС могут только поставщики по крупным и долгосрочным контрактам. В частности, речь идет о контрактах, которые заключены более чем на три года (поставки для федеральных или региональных нужд) или более чем на год (муниципальные нужды), а стоимость контракта превышает 10 млрд, 1 млрд и 500 млн руб. соответственно. В письме совета ТПП сделан вывод, что во всех остальных случаях налог будет уплачиваться за счет поставщика, заключившего госконтракт на сумму, меньшую указанной в письме Минфина. «Предоставление возможности изменения стоимости контракта только поставщикам, имеющим крупные и долгосрочные контракты, ведет к неравенству условий предпринимательской деятельности», — указывается в письме. Совет ТПП просит пояснить, как оформлять переходные контракты так, чтобы изменения не привели к проблемам с ФНС. Представитель пресс-службы Минфина России подтвердил, что министерство получило письмо совета ТПП, и сообщил, что оно «будет рассмотрено в рабочем порядке». Представители Минпромторга и Минкомсвязи не ответили на запрос РБК на момент публикации. В Федеральной налоговой службе сообщили, что вопрос не относится к компетенции министерства. Согласно данным сайта zakupki.gov.ru, за 2018 год различные госорганы разместили на сайте более 2,9 млн извещений о закупках на сумму почти 7,4 трлн руб.

Кого коснется проблема Как пояснил Николай Комлев, средняя стоимость госконтрактов в сфере ИТ составляет 100–200 млн руб. Большинство из этих контрактов заключается на срок не более 12 месяцев, например на поставку программного обеспечения, картриджей, принтеров и т.д. ​«Однако есть компании, которые занимаются фундаментальной ИТ-разработкой в рамках госконтракта, и этот процесс занимает больше года. Например, это разработчики программного обеспечения или ИТ-систем. Как правило, эти контракты обладают очень низкой маржинальностью и, помимо инфляции, не учитывают прочих рисков. По таким компаниям сильно ударит повышение НДС и ​отсутствие возможности перезаключить госконтракт», — сказал Комлев. Еще одна категория поставщиков из сферы ИТ — системные интеграторы (компании, предоставляющие услуги по созданию, развитию и сопровождению ИТ-структуры предприятий). Они попадают под исключение Минфина, но у них возникает проблема с тем, что они не до конца понимают, как именно они могут пересчитать госконтракт и как им учитывать повышение ставки НДС. Просьба о пояснении со стороны профильных ведомств исходит в основном от них, пояснил Комлев. При этом председатель совета ТПП признал, что проблема с повышением НДС касается всех отраслей, не только ИТ. «Особенно тех отраслей, в которых много «переходящих» контрактов. Это компании, которые занимаются опытно-конструкторской деятельностью и выполняют заказы, с которыми невозможно уложиться в срок 12 месяцев. Например, проектирование самолетов или масштабное строительство», — отметил Комлев. «Это очень серьезный вопрос, который может ударить по ценообразованию в контрактах, — сообщил РБК президент ГК «АБЗ-1» (подрядчик дорожной отрасли) Владимир Калинин. — Мы сейчас активно консультируемся с госзаказчиками, изучаем этот вопрос, потому что непонятно, как он будет решаться».