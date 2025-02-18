Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

Бизнес может удерживать на своих счетах дивиденды, предназначенные для иностранных акционеров, а не переводить их на счета типа С. Это может дать возможность восстановить эти средства в нераспределенной прибыли, допускают юристы

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Крупные российские компании имеют возможность оставлять причитающиеся акционерам из недружественных стран дивиденды на своих счетах, а не направлять их на счета типа С, что дает им возможность вернуть себе эти деньги спустя трехлетний срок, указали опрошенные РБК корпоративные юристы.

В частности, о том, что подобным образом поступает НОВАТЭК, говорил осенью 2024 года глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне. TotalEnergies владеет 19,4% акций российского производителя сжиженного природного газа. Как утверждал Пуянне, большинство предназначенных TotalEnergies дивидендов «застряло на счетах НОВАТЭКа», а не на счетах типа С, «потому что фактически НОВАТЭК сохранил эти дивиденды на своем счете» для французской компании. Пуянне оценивал объем этих дивидендов примерно в $1 млрд. Кроме того, компании причитаются также дивиденды в размере около $500 млн от проекта «Ямал СПГ», в котором TotalEnergies принадлежит 20%. По оценке Пуянне, общая сумма «зависших» в России дивидендов составляет от $1,5 млрд до $2 млрд.

В начале февраля Пуянне сказал журналистам, что перестал следить за объемом дивидендов от НОВАТЭКа, которые копятся в России. По его мнению, эти замороженные средства, скорее всего, пропадут, поскольку «в России действует закон», по которому невостребованные дивиденды через три года возвращаются компании. «Я больше не помню цифру по России. Знаю, что где-то в системе у нас есть около $1 млрд. Честно говоря, они уже исчезли из моей головы. <...> У нас почти год не было никаких дивидендов от НОВАТЭКа, они где-то там. В России есть интересный закон, по которому если ты не забрал свои дивиденды после трех лет, ты можешь их потерять <...>», — сказал Пуянне.

Согласно федеральному закону «Об акционерных обществах», дивиденды, не полученные акционером, могут быть востребованы им в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Устав акционерного общества может устанавливать и больший срок для обращения, но не более пяти лет. По истечении этого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

РБК направил запросы в TotalEnergies, НОВАТЭК, Минфин России и Банк России.

Что делать с дивидендами

По общему правилу российский эмитент в соответствии с контрсанкционным регулированием (прежде всего указом президента от 5 марта 2022 года) должен перечислять дивиденды иностранному акционеру на специальный счет типа С. Перечень возможностей использования средств со счета типа С крайне ограничен. Например, их можно использовать для уплаты налогов и штрафов, обязательств перед российскими кредиторами. Все остальные варианты требуют решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Адвокат Андрей Гольцблат допускает, что Total могла обратиться за разрешением правкомиссии и ждет решения, после чего дивиденды будут переведены на счет типа С. «Один из возможных сценариев — что с НОВАТЭКом есть договоренности по зачету взаимных требований. Вероятно, есть и другие планы, которые обсуждаются между НОВАТЭКом и Total», — говорит он. TotalEnergie продолжает закупать газ у «Ямал СПГ» (50,1% принадлежит НОВАТЭКу), подтвердил Пуянне в начале февраля.

Советник Orchards Вадим Бородкин, в свою очередь, считает возможным, что НОВАТЭК мог получить специальное разрешение на фактическое сохранение на своих счетах причитающихся TotalEnergie дивидендов «в силу политико-экономических соображений и возможности расширительного толкования компетенции правительственной комиссии». О том, что контрсанкционное регулирование до сих пор требует толкований и разъяснений, говорит и партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде. В силу этого «можно подобрать аргументы, почему выплата на счета типа С и даже само открытие счета типа С является не обязанностью, а правом эмитента», полагает она.

Перевод дивидендов на счет типа С — скорее право, чем обязанность компаний, солидарен Гольцблат. «Такие счета существуют для внутренней отчетности компаний, через эту отчетность компании показывают, что дивиденды выплачены. Решение НОВАТЭКа не переводить дивиденды на счет — это внутреннее решение компании. Сейчас это деньги НОВАТЭКа, которые по бухгалтерии даже не проходят как выплаченные дивиденды: по документам это распределенные, но не выплаченные дивиденды», — рассуждает юрист.

Теоретически оставить дивиденды на корпоративных счетах можно в нескольких случаях, считает управляющий партнер «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов: с соответствующим разрешением правительственной комиссии или «обоснованно квалифицируя средства как невостребованные».

В любом случае НОВАТЭК, вероятно, удерживает дивиденды из-за валютных и санкционных ограничений и, скорее всего, с согласия регулятора, резюмирует Надмитов. Руководитель проектов корпоративной практики юридической фирмы Vegas Lex Дмитрий Бородин напоминает, что в случае перечисления дивидендов на счета типа С обязанности компании по выплате дивидендов акционерам из недружественных стран считаются исполненными. В то же время удержание дивидендов на собственных счетах компании «при отсутствии иных правовых оснований может рассматриваться как нарушение акционерного законодательства», указывает он.

Насколько распространена практика

Поступать аналогичным образом с дивидендами, предназначенными нерезидентам, могут и другие российские компании, считает ряд экспертов. «Этот случай не единичный — это достоверно», — утверждает Менде.

По мнению Бородкина, если «дивидендный кейс НОВАТЭКа» реальный, а не является предположениями главы TotalEnergie, «то вполне возможно, что такая практика в настоящее время может иметь и другие случаи для сравнимых компаний». «По крайней мере, такая практика точно может получить более широкое распространение для поддержки российских эмитентов», — считает он.

Надмитов, в свою очередь, подчеркивает, что у разных компаний может быть разная тактика — все зависит от их отношений с инвесторами и регуляторами, а также конкретных решений правкомиссии.

«Такая практика может применяться другими российскими компаниями, особенно в стратегически важных отраслях, таких как нефтегазовая, энергетическая и финансовая», — предполагает управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков.

Что будет с «невостребованными» дивидендами

По общему правилу, если акционер не получает дивиденды в течение трех лет, компания-эмитент вправе восстановить их в составе нераспределенной прибыли. Закон уточняет ограниченный круг причин неполучения дивидендов: если акционер не предоставил обществу или регистратору точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо отказался их получать, либо уклонился от получения дивидендов иным образом (так называемая просрочка кредитора), указывает партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

Открытым остается вопрос, применяется ли эта норма к ситуации, когда дивиденды не были получены нерезидентом из-за контрсанкционных мер, отмечает Надмитов. По его мнению, возможно, что TotalEnergies не отказывалась от получения дивидендов, а их блокировка вызвана внешними ограничениями.

«Если средства хранятся на счетах компании, а не на счетах типа С и по ним не было запроса от акционера, НОВАТЭК вполне легально может восстановить их в нераспределенную прибыль после трех лет. Однако Total может заявить требование до мая 2025 года и в случае отказа потребовать разбирательства в суде или арбитраже», — говорит Надмитов. В таком случае непонятно, можно ли применять норму о восстановлении невостребованного дивиденда в нераспределенную прибыль, так как возникает коллизия. Однако в любом случае «НОВАТЭК известен как законопослушная компания с хорошей историей взаимоотношений со своими инвесторами», рассуждает юрист.

В случае судебного разбирательства будут действовать общие правила об исковой давности, говорит Бородин. «Если акционер не обратится в суд с требованием о выплате причитающихся ему дивидендов в течение трех лет с даты, когда истек срок их выплаты, у компании появится возможность ссылаться на пропуск акционером исковой давности. И если акционер не сможет обосновать необходимость приостановки течения такого срока либо необходимость его восстановления по уважительной причине, например со ссылкой на действие специальных ограничений, эффект будет тот же — иностранный акционер не сможет истребовать такие дивиденды в принудительном порядке», — полагает он.

Дивидендная политика НОВАТЭКа предусматривает выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО дважды в год. По итогам первого полугодия 2024 года акционеры НОВАТЭКа утвердили выплату промежуточных дивидендов в размере 35,5 руб. на акцию (на общую сумму примерно 108 млрд руб., исходя из количества обыкновенных акций).