Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог

Сотрудница «Энергомаша» спросила Путина, можно ли организовать для работников находящегося в Химках предприятия льготный проезд по платной дороге Петербург — Москва. Президент заявил, что «нагнуть концессионеров» вряд ли удастся

Участок федеральной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможность строительства дороги между Старыми и Новыми Химками. Об этом он заявил во время посещения научно-производственного объединения «Энергомаш», передает корреспондент РБК.

В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.

«Вряд ли мы сможем нагнуть концессионеров, потому что проект с иностранным участием», — ответил президент на вопрос о льготном проезде. Путин напомнил, что для поездок по данной дороге можно использовать абонементы и тем самым экономить.

Он также пообещал обсудить вопрос с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и Минтрансом.